Prožitek blízké smrti a psychedelika mění náhled lidí na konec života

Diagnóza nevyléčitelné choroby a brzkého konce dokáže s lidskou psychikou pořádně otřást. Často se dostaví deprese, úzkostné stavy. Před pěti lety provedl tým Rollanda Griffithse z Johns Hopkins University v americkém Baltimore experiment, při kterém lékaři podali pacientům v terminálním stádiu rakoviny pod lékařským dohledem poměrně velkou dávku halucinogenní drogy psilocybinu. Pacienti pak absolvovali i sezení s psychologem a výrazně se jim psychicky ulevilo. Strach ze smrti a umírání citelně a na dlouho ustoupil.

Nyní se Griffith se svými spolupracovníky zaměřil na srovnání lidí, kteří mají za sebou zkušenost s psychedeliky, jako je LSD, psilocybin, ayahuaska nebo dimetyltryptamin, s lidmi, kteří mají za sebou prožitek blízké smrti nebo jiný podobný zážitek.

Tyto zážitky jsou hodnoceny podle tzv. Greysonovy škály a zahrnují pocity změněného vnímání času, prožívání scén z minulosti nebo budoucnosti, pocity radosti a klidu, splynutí se světem, pocit oddělení od fyzického těla a představy setkání s mystickými bytostmi, duchy zesnulých nebo s náboženskými postavami. Výsledky tohoto výzkumu publikovali Griffith a spol. ve vědeckém časopise PLoS ONE.

Psychedelika vs. zážitek blízké smrti

Griffith a jeho spolupracovníci získali pro spolupráci na výzkumu více než tři tisíce dobrovolníků, kteří měli buď zkušenost s psychedeliky nebo s prožitkem blízké smrti. Zhruba dvě třetiny měly zkušenost s drogami, hlavně s LSD, psilocybinem, ayahuaskou nebo dimetyltryptaminem. Výsledky obou skupin se v mnoha ohledech překrývaly.

V obou skupinách zhruba 90 % dobrovolníků uvedlo, že po zážitku s psychedeliky nebo s prožitkem blízké smrti výrazně opadly jejich obavy ze smrti a umírání. Obě skupiny hodnotily svůj zážitek jako jednu z pěti nejdůležitějších věcí, která je v životě potkala.

Zážitek z reakce na psychedelika tak ale hodnotilo o něco víc lidí. V obou skupinách také dobrovolníci uváděli, že zážitek na ně měl dlouhodobý vliv a že se po něm cítili celkově lépe a nacházeli ve svém životě větší smysl.

Ukázaly se i rozdíly. Asi nepřekvapí, že prožitek blízké smrti byl u 47 % dobrovolníků spojen s velkým reálným rizikem úmrtí, zatímco při zážitku vyvolaném psychedeliky se cítila ohrožena na životě jen tři procenta dobrovolníků. Při prožitku blízké smrti upadlo 36 % dobrovolníků do bezvědomí a 21 % se ocitlo ve stavu klinické smrti.

Po dávce psychedelik ztratilo vědomí jen deset procent dobrovolníků a klinická smrt nastala u méně než jednoho procenta. Prožitky blízké smrti trvaly většinou krátce, ale zážitek vyvolané psychedeliky byly podle očekávání „dlouhá jízda“. Účinek kratší než pět minut u nich uvedlo jen sedm procent dobrovolníků.

