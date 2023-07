Průlom. Nové BMW řady 5 může na dálnice „bez řidiče.“ Funkci schválil německý dopravní úřad

Pohodlné cestování bez rukou na volantu se stává skutečností – pokud pojede s novým bavorským sedanem po Autobahnu.

Spolkový dopravní úřad Kraftfahrtbundesamt (KBA) udělil příslušné výjimky automobilce BMW k ostrému nasazení Dálničního asistentu. Ten umožňuje na vhodných silnicích (indikuje je grafika na displeji infotainmentu) cestovat v rychlostech do 130 km/h bez rukou na volantu a aniž by vás palubní systém upozorňoval na nutnost převzít kontrolu nad vozidlem.

Pozornost řidiče je samozřejmě neustále monitorována palubní kamerou a musíte být připraveni chopit se řízení.

Součástí částečně automatizované jízdy je také změna jízdních pruhů bez rukou na volantu. Tu navrhuje palubní systém a řidič ji může potvrdit cíleným pohledem do zpětného zrcátka na jedné či druhé straně vozu. Systém využívá výkonnou výpočetní platformu, nový software, 5G připojení do cloudu BMW a hromadu ultrazvukových a radarových senzorů plus kamery.

Dálniční asistent je již v nabídce v USA a Kanadě, například u řady 7. V Německu je Pětka první.