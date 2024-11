Průměrná roční teplota v Česku patrně poprvé v historii měření překročí 10 °C

Rok 2023 byl dle meteorologů dosud nejteplejším rokem v Česku. Letos to však vypadá, že tento rekord padne. S průměrnou roční teplotou 10,3 °C, což je o 0,6 °C více než loni, se rok 2024 může stát dalším nejteplejším rokem v historii měření. Nárůst teploty je dramatický zejména ve srovnání s dlouhodobými průměry – například období 1991 až 2020 mělo průměrnou teplotu jen 8,3 °C, a ještě dřívější průměr (1961 až 1990) činil pouze 7,5 °C.

Informaci o historicky nejteplejším roce přinesl na sociální síti X (dříve Twitter) meteorolog z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Jáchym Brzezina. Brzezina, známý svými odbornými a zároveň srozumitelnými příspěvky, pravidelně informuje veřejnost o vývoji počasí a klimatických změnách nejen v naší republice.

V tomto případě upozornil na skutečnost, že rok 2024 má velkou šanci stát se nejteplejším rokem v historii měření, přičemž zdůraznil mimořádně vysoké odchylky letošních teplot od dlouhodobého průměru. „Přestože září i říjen byly chladnější než v roce 2023 (ale výrazně teplotně nadprůměrné), rok 2024 bude téměř jistě ještě teplejší než rok 2023.“ konstatuje Brzezina.

Poprvé překonáme 10 stupňů Celsia

„Pokud by listopad a prosinec byly průměrné (rovny normálu 1991–2020), byla by průměrná roční teplota vzduchu v roce 2024 10,3 °C, to je o 0,6 °C více než dosud rekordní rok 2023. “ uvádí Jáchym Brzezina. Je přitom velmi pravděpodobné, že přinejmenším listopad bude opět teplotně nadprůměrný.

Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu v ČR

Historie měření teploty v Česku sahá až do roku 1775, kdy v pražském Klementinu začaly první záznamy. Od té doby se metody výrazně změnily – od rtuťových teploměrů až po moderní satelity, které sledují teploty na Zemi z oběžné dráhy. Přes všechny technologické pokroky ale jedno zůstává konstantní: Česko se, stejně jako zbytek planety, stále otepluje.

Zatímco v minulosti se jednotlivé měsíce pohybovaly nad i pod dlouhodobými průměry, rok 2024 je v tomto ohledu naprosto extrémní. Od ledna do října byly všechny měsíce nadprůměrné. Únor dokonce zaznamenal odchylku přes šest stupňů, což je největší nárůst v porovnání s normálem od roku 1961.

Střední Evropa se otepluje rychleji

Klimatologové upozorňují, že se střední Evropa otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Zatímco globální průměr oteplení oproti předindustriálnímu období činí 1,5 °C, v Česku jsou to už přibližně 3 °C. Tento rozdíl je částečně způsoben geografickou polohou a nepřítomností oceánů, které globálně pomáhají stabilizovat teploty.

Průměrná měsíční teplota vzduchu v ČR

Vědci již dlouho varují, že změna klimatu povede k oteplování, ale v tuto chvíli není zřejmé, co přesně způsobilo skokový nárůst teplot. Hypotéz je několik – od změn v oceánských proudech až po změny ve sluneční aktivitě. Přesto žádná z teorií nedokáže zcela objasnit, proč se teplotní rekordy lámou tak rychle. Pochopitelně je oteplování způsobeno i emisemi skleníkových plynů.

S vysokou pravděpodobností nás v příštích letech čekají další rekordní teploty. Klimatologové se shodují, že oteplování bude pokračovat minimálně několik dalších desetiletí. Ačkoli se může zdát, že teplejší zima má své výhody, například nižší náklady na vytápění, dlouhodobé důsledky jsou vážné. Ztráta biodiverzity, sucho a extrémní počasí – to vše jsou fenomény, které ovlivní nejen přírodu, ale i ekonomiku a zdraví obyvatel.

Zdroj: Jáchym Brzezina.