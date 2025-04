První auto s hangárem pro dron je v prodeji. Odstartovat se dá rovnou za jízdy

Automobilka BYD a světová jednička ve spotřebitelských dronech DJI představily Lingyuan – systém integrující dron do automobilu. V domovské Číně už se dají první taková auta koupit, do Evropy se dostanou později.

Je to jedna z těch myšlenek ze sci-fi. Jedete autem, otevře se střecha, vyletí dron… Jenže teď je to realita, kterou BYD nabízí jako příplatkovou výbavu za 16 tisíc yuanů, asi 53 tisíc korun. Do budoucna má Lingyuan dostat každé SUV koncernu BYD, zatím jej dostane těchto šest modelů:



Yangwang U8, Fang Cheng Bao Bao 8.



Fang Cheng Bao Tai 3, Denza N9.

Aerodynamický střešní hangár má 22 cm na výšku, dron z něj může vylétnout i za jízdy, ale je nutné zpomalit na 25 km/h. Auto pak dokáže sledovat do rychlosti až 54 km/h a může se vzdálit až na 2 km. Základní varianta systému Lingyuan nabije baterii dronu z nuly na 80 % za 30 minut. Dražší verze určená pro prémiové modely značky Yangwang je větší a baterii během pár desítek sekund vymění na plnou.

Co se dronu týče, jde o zcela standardní DJI Air 3S. To je důležité, protože nejde o žádnou speciální (a tedy drahou) techniku, ale také z hlediska budoucích upgradů – až DJI představí nový model, mělo by stačit spárovat jej s autem. Zároveň dron není nutné používat jen v součinnosti s autem, po připojení k ovladači se chová jako jakýkoliv jiný Air.



Ukázka integrace systému Lingyuan.



Další obohacení záběrů slibuje 4K kamera vestavěná do přední strany hangáru.

A k čemu to celé? BYD zdůrazňuje, že dron je na palubě pro zábavu, zvládne natočit unikátní záběry, v reálném čase je posílá na displej infotainmentu, po natáčení do mobilní aplikace ke střihu a publikaci. Pozici vůči autu je možné měnit, dron je schopný detekovat překážky a vyhnout se jim.

Podívejte se na BYD Lingyuan v akci: