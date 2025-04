První český autonomní motoráček Edita vás sveze za padesát korun. jezdí na trati Kopidlno–Dolní Bousov

Trať Kopidlno–Dolní Bousov koupila firma AŽD v roce 2016 jako testovací dráhu pro experimentální technologie. Autonomním vlakem se zde můžete svézt – plné jízdné činí 50 Kč, senioři, studenti a děti od 6 do 15 let zaplatí 25 Kč a děti do šesti let mají jízdu zdarma. Trať o délce 23,991 kilometrů je řízena dispečerem ze stanice Kopidlno s podporou kompetenčního centra v Dětenicích. | Zdroj: AŽD Praha