První člověk s čipem Neuralink implantovaným do mozku promluvil o svých zkušenostech. Chce si zahrát Halo

Začátkem tohoto roku se Noland Arbaugh stal prvním člověkem na světě, kterému Muskův Neuralink implantoval do mozku svůj čip. Nedávno v pořadu Joe Rogan Experience promluvil o svých zkušenostech.

Devětadvacetiletý mladík ztratil kontrolu nad svými končetinami v důsledku nehody při potápění. Díky výše zmíněnému čipu však získal schopnost pohybovat kurzorem myši pouze svou myslí a mohl tak mj. hrát počítačové hry jako Civilization VI či Mario Kart.

„V podstatě mám v hlavě aimbota. Pravděpodobně budou mít různé ligy pro lidi jako já, protože to prostě není fér,“ konstatoval.

„Páni, to je to tak přesné?“ zeptal se Rogan.

„Je to tak přesné a navíc rychlejší,“ odvětil Arbaugh. „Někdy je to tak dobré, že se to pohne dřív, než si vůbec pomyslím, že by se to pohnout mělo. Pokud přemýšlíte o tom, že pohnete rukou, signál je v podstatě vyslán ještě předtím, než rukou skutečně pohnete.“

Arbaugh doufá, že v příštích několika letech bude schopen tímto způsobem hrát v podstatě cokoliv včetně svého zamilovaného Halo. Připustil však, že dotyčná technologie má i své nevýhody.

„Lidé se mě neustále ptají, jestli se dá tato věc hacknout, a stručná odpověď je, že ano. Ale alespoň v tuto chvíli byste hacknutím téměř ničeho nedosáhli… Možná byste byli schopni ovládat můj kurzor na obrazovce a přimět mě dívat se na divné věci,“ uvedl.