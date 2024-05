První člověk s transplantovanou prasečí ledvinou zemřel necelé dva měsíce po operaci

Šestnáctého března tohoto roku transplantovali chirurgové z Massachusettské všeobecné nemocnice ledvinu z geneticky upraveného prasete lidskému pacientovi. Příjemcem orgánu se stal 62letý Richard Slayman, který trpěl onemocněním ledvin v konečném stádiu.

Slayman bojoval s nemocí ledvin více než deset let. V roce 2018 mu byla transplantována lidská ledvina, nicméně i ta v průběhu času selhala. Lékaři nakonec získali od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv souhlas ke xenotransplantaci. Zákrok byl povolen podle pravidel pro „soucitné použití“. Toto povolení se uděluje v případech, kdy pacient trpí „závažným nebo život bezprostředně ohrožujícím onemocněním“ a neexistuje žádná alternativní léčba.

Operace se povedla, pacient zemřel

Operace pod vedením profesora z Harvard Medical School Tatsua Kawaie trvala čtyři hodiny. Orgán pocházel z prasete, u kterého vědci provedli 69 genetických úprav, jejichž cílem bylo snížit riziko, že pacientův imunitní systém transplantovanou ledvinu odmítně.

Slayman se po zákroku dobře zotavoval a 3. dubna, tedy pouhých osmnáct dní od transplantace, tak mohl být propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování. Když opouštěl nemocnici, prohlásil, že to je „jeden z nejšťastnějších okamžiků“ jeho života. Uvedl, že se těší na to, jak bude moci trávit čas se svými blízkými bez břemene dialýzy, které ovlivňovalo kvalitu jeho života po mnoho let.

Ač vyhlídky vypadaly velice nadějně a lékaři optimisticky označovali zákrok jako „důležitý milník v oboru xenotransplantací“, v sobotu 11. května přišla smutná zpráva: Richard Slayman 56 dní po transplantaci prasečí ledviny bohužel náhle zemřel.

Důvodem úmrtí prý není transplantace

Massachusettská všeobecná nemocnice uvedla, že nic nenasvědčuje tomu, že by Slaymanova smrt byla důsledkem transplantace. „Pan Slayman bude navždy vnímán jako maják naděje pro nespočet pacientů po celém světě a my jsme mu hluboce vděčni za jeho důvěru a ochotu rozvíjet obor xenotransplantací,“ napsala ve svém prohlášení.

Slayman byl prvním příjemcem ledviny z geneticky upraveného prasete. Nejednalo se však o úplně první orgán z prasete, který byl použit pro účely transplantace. V minulosti bylo dvěma příjemcům transplantováno prasečí srdce, nicméně i v těchto případech pacienti zemřeli několik týdnů po operaci.

Na celém světě čekají na transplantaci ledvin statisíce pacientů. Bohužel tisíce z nich kvůli nedostatku vhodných orgánů umírají dříve, než se jí dočkají. Možnost používat orgány získané ze zvířat by výrazně zvýšila naději na jejich přežití.