První elektromobil Xiaomi naživo. Vypadá skvěle a už se chystá do Evropy

Když před koncem loňského roku Xiaomi představilo svůj první elektromobil SU7, hned v titulku jsme říkali, že s Evropou se zatím nepočítá. O pouhé dva měsíce později jsme si tenhle pojízdný gadget prohlédli – v Evropě, na barcelonském veletrhu MWC.

Oficiálně to zástupci značky zatím nepotvrdí a termíny patrně ani nejsou stanovené, ale ze zákulisí víme, že se na úpravách auta pro evropský trh už pracuje. Pokud máme hádat, tak do dvou let tu auta značky Xiaomi budeme mít. To dobou už určitě nepůjde o jediný model…

Naše první dojmy z elektromobilu Xiaomi SU7:

Auto je nádherné, elegantní, sportovní, moderní. Zatím jsou na něm čínské nápisy a jen se otáčí mimo dosah publika. Do interiéru jsme se podívat nemohli, ale i na videu uvidíte, že „žije“ – tedy minimálně senzory nad čelním oknem jsou aktivní, a i takhle uprostřed výstavní haly pročesávají okolí.