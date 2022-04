První fotka svého druhu. Amatér ze Země vyfotil astronauty, jak servisují ISS

Tohle je krásný příběh. Pánové Sebastian Voltmer a Matthias Maurer pochází z německého městečka Sankt Wendel. Před třemi lety se potkali osobně. Ve středu 23. března 2022 první jmenovaný krátce po západu slunce vyfotil druhého, jak při výstupu do volného vesmíru servisuje Mezinárodní vesmírnou stanici. Jde patrně o první případ vůbec, kdy někdo ze Země zachytil astronauta ve vesmíru (doteď se neobjevila reakce, která by to rozporovala).

Maurer na snímku zabírá jen pár pixelů, takže Voltmer prvně identifikoval pouze jeho. Až Philip Smith, jiný amatérský specialista na ISS, na fotce rozpoznal i druhého astronauta, kterým je Američan Raja Chari. K verifikaci posloužil osmihodinový komentovaný záznam z výstupu, který zveřejnila NASA.

„Tohle je fotka, která se povede jednou za život,“ komentuje Voltmer. Sešlo se všechno – měl potřebnou techniku, správně ji naprogramoval, věděl o výstupu do volného prostoru a když ISS přelétala nad Německem, byla skvělá viditelnost.



Sebastian použil dalekohled Celestron 11" EdgeHD v ceně cca 120 000 Kč…



…plně automatizovanou paralaktickou montáž 10 Micron GM2000 HPS, která automaticky sleduje zvolený objekt na obloze (stojí cca 400 000 Kč)…



…a konečně autopointační kameru ZWO ASI 290 mm Mini Mono za lidových 10 000 Kč.



A ještě celý Sebastianův setup.



Maurer a Chari v záznamu z ISS. Všimněte si rozdílné obrazové kvality u různých kamer. Právě výměna kamer za novější model byl jedním z úkolů výstupu.

Autora snímku najdete na Instagramu a na Twitteru, německý astronaut Matthias Maurer i z ISS publikuje na Twitteru a tamtéž je i Raja Chari.