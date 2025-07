První klinická studie na lidech potvrzuje sílu kombuchy. Bez diety mění střevní mikrobiom k lepšímu

Vědci se důkladně podívali na kombuchu, tentokrát s precizností klinické studie. Odborníci z brazilské Universidade Federal de Viçosa zjistili, že pravidelné pití tohoto fermentovaného nápoje z černého čaje dokáže pozitivně přetvořit střevní mikrobiom. Co je však nejzajímavější: nejvýraznější změny k lepšímu pozorovali u lidí s obezitou, a to i bez jakýchkoli dalších úprav životního stylu, jako jsou diety či cvičení.

Základem kombuchy je černý nebo zelený čaj, cukr a takzvaný SCOBY – symbiotická kultura bakterií a kvasinek. Právě díky této kolonii vzniká během fermentace pestrá směs organických kyselin, antioxidantů a bioaktivních látek.

200 mililitrů kombuchy každý den

Vědci identifikovali v černé čajové kombuše 145 různých fenolických sloučenin, z nichž většinu tvořily flavonoidy a fenolové kyseliny. Tyto látky jsou známé svými antioxidačními účinky a schopností podporovat růst prospěšných střevních bakterií.



Rozdíly mezi mikrobiálními společenstvy

Podívejme se na samotný experiment, v němž 46 účastníků (z toho studii 38 dokončilo), rozdělených napůl na skupinu s normální hmotností a skupinu s obezitou, po dobu osmi týdnů konzumovalo 200 mililitrů kombuchy denně. Všichni byli požádáni, aby neměnili své stravovací ani pohybové návyky, aby bylo možné co nejlépe izolovat účinek samotného nápoje a vyloučit jiné faktory.

A co se tedy v jejich střevech změnilo? Výsledky ukázaly nárůst „dobrých“ bakterií, jako jsou skupiny Bacteroidota a Akkermansiaceae. První jmenované pomáhají efektivně trávit sacharidy a bílkoviny, zatímco druhá, konkrétně Akkermansia muciniphila, je spojována s lepší citlivostí na inzulín a pevnější střevní stěnou. Navíc přibylo i bakterií rodu Subdoligranulum, které produkují prospěšný butyrát.

Pozitivní dopady na střevní ekosystém

Stejně důležité jako to, co přibylo, je i to, co ubylo. Zejména u skupiny s obezitou došlo k potlačení bakteriálních rodů Ruminococcus a Dorea. To je dobrá zpráva, protože právě tyto mikroby jsou v jiných studiích často spojovány s vyšším množstvím viscerálního tuku, záněty a metabolickými poruchami. U obézních účastníků se střevní mikrobiom po kúře kombuchou přiblížil stavu zdravých jedinců.



Poměrné zastoupení hlavních mikrobů před a po konzumaci kombuchy.

Střevní ekosystém ale netvoří jen bakterie. Studie se zaměřila i na houby a kvasinky, tedy takzvaný mykobiom. I zde došlo k zajímavým posunům. Přibylo kvasinek rodu Saccharomyces, které jsou přirozenou součástí kombuchy, a naopak ubylo potenciálně problematických hub jako Rhodotorula či Candida.

Tyto houby bývají spojovány se zánětlivými procesy, a ne zrovna ideální „západní“ stravou. Zatímco pokles Rhodotorula byl statisticky významný, u rodu Candida studie uvádí, že jeho relativní hojnost sice klesla, ale rozdíl nebyl statisticky signifikantní. Tyto změny ukazují, že kombucha kultivuje ve střevě ekosystém příznivý pro prospěšné mikroorganismy.

Klíčová je rovnováha a vzájemné interakce

Studie rovněž upozorňuje, že střevní ekosystém je komplexní a nelze jej redukovat na jednoduché schéma „dobrých“ a „špatných“ bakterií. Klíčová je rovnováha a vzájemné interakce mezi bakteriemi a houbami, které mohou být jak kooperativní, tak konkurenční. Výsledky je proto třeba chápat v širším kontextu celkové stravy, životního stylu a individuálních rozdílů.



Krabicové grafy srovnávající hojnost hlavních bakteriálních rodů

K výsledkům tohoto výzkumu je ale vhodné přistupovat s chladnou hlavou. Jednalo se o první klinickou studii tohoto druhu na lidech, která měla své limity, například relativně málo účastníků a absenci kontrolní placebo skupiny. Přesto naznačuje, že i malá denní dávka kombuchy může ve střevech nastartovat pozitivní změny. Studie však neprokázala změny v tělesné hmotnosti, složení těla ani v propustnosti střevní bariéry.

Pravidelné pití kombuchy tedy může být jednoduchým krokem, jak podpořit zdraví střevního mikrobiomu, zejména u osob s nadváhou či obezitou. Přestože nejde o zázračný všelék, přináší tento tradiční nápoj překvapivé benefity: jemně, ale trvale posouvá střevní prostředí směrem, který nahrává zdraví, a to bez nutnosti radikálních dietních změn.