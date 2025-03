První komerční let Ariane 6. Evropská raketa v příštích dnech vynese špionážní satelit

Oživeno 17:20 | Start se odkládá kvůli zatím blíže nespecifikovaným anomáliím. Šéf Arianspace David Cavaillolès dodal, že doufá, že se mise CSO-3 uskuteční co nejdříve. V posledních dnech je to už druhý odklad tohoto letu.

Nelze než doufat, že noční start v pořadí už osmého Starshipu bude naopak úspěšný.

Od premiérového staru nové evropské rakety Ariane 6 uplynulo už dlouhých osm měsíců, na sklonku zimy to ale vypadá, že se starý kontinent snad konečně vrátí do hry. Dnes v 17:24 středoevropského času se totiž otevírá okno pro v pořadí druhý a zároveň první komerční let Šestky z kosmodromu ve Francouzské Guyaně.

Sledujte přímý přenos prvního komerčního letu Ariane 6:

Špionážní satelit CSO-3

Raketa Ariane 6 ve variantě se dvěma boostery (Ariane 62) vynese na oběžnou dráhu francouzský zpravodajský satelit CSO-3. Jak už číslovka napovídá, je to třetí a poslední kus konstelace družic na nízké oběžné dráze ve výšce mezi 480-800 kilometry nad Zemí.

Satelity jsou vyzbrojené teleobjektivy, které umějí snímat povrch jak ve viditelném, tak infračerveném spektru během dne i v noci. Podle výšky a výbavy konkrétního stroje zvládnou pořídit snímek libovolného místa při rozlišení až okolo 20 cm/px a na vývoji poslední družice se vedle Francie podílely také Německo a Švédsko.



Rodina zpravodajských satelitů CSO

Reklamou pro Ariane 6 bude Amazon Kuiper

Mezi dalšími zákazníky Arianespace budou v dohledné době především evropské organizace – třeba EUMETSAT –, Šestka by ale neměla žít jen z peněz kontinentálních daňových poplatníků. Pokud má konkurovat SpaceX, musí oslovit také ryze soukromý sektor.

Reklamou na Ariane 6 by tak mohl být především Amazon, který si sjednal několik těžkotonážních letů pro vynášení své konkurence pro Starlink jménem Kuiper.