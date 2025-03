První kontinety možná vznikly úplně jinak. Objev nejstaršího impaktního kráteru v Austrálii nahlodal současné teorie

Australští vědci z Curtinovy univerzity učinili převratný objev, který mění naše chápání dávné historie Země. V oblasti Pilbara v Západní Austrálii nalezli impaktní kráter starý neuvěřitelných 3,47 miliardy let. Jde tak o zdaleka nejstarší známý kráter na naší planetě. Dosavadní rekordman Yarrabubba, rovněž z Austrálie, byl starý „pouhých“ 2,2 miliardy let. Tento objev posouvá hranici o více než miliardu let do hluboké minulosti. | Zdroj: The Conversation