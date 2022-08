První ovce se chystá do vesmíru. Ovečka Shaun obletí Měsíc na palubě kosmické lodě Orion

Shaun, titulní postava britského animovaného televizního seriálu Ovečka Shaun (Shaun the Sheep), dostal prestižní místo v rámci vesmírné mise Artemis I. Plyšová hračka obletí v kosmické lodi Orion Měsíc, a pokud vše půjde podle plánů, vrátí se po 25 dnech a 12 hodinách na Zem, kde by měla přistát v Tichém oceánu.

O účast této populární postavičky se postarala Evropská kosmická agentura (ESA), jež pro misi postavila servisní modul zajišťující dodávku energie. „Speciálně vycvičený vlněný astronaut Ovečka Shaun dostal místo na misi Artemis I k Měsíci. O Shaunově zařazení informoval ředitel ESA pro výzkum s lidskou a robotickou posádkou David Parker.“ uvádí agentura v tiskovém prohlášení.

Ovečka Shaun obletí Měsíc

„Pro Shauna i pro nás v Evropské kosmické agentuře je to vzrušující okamžik. Máme velkou radost, že byl pro tuto misi vybrán, a chápeme, že ačkoli pro člověka je to možná malý krok, pro ovečky je to obrovský skok,“ dodal Parker.

Shaun poletí v rámci mise Artemis I, při níž raketa Space Launch System (SLS) vynese 29. srpna z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě v USA kosmickou loď Orion. Ta má následně obletět Měsíc a vrátit se zpět. Jedná se o let řízený ze Země, bez lidské posádky, takže pokud NASA neoznámí další plyšové kosmonauty, bude Shaun na palubě sám.

Kosmická loď se nejprve dostane na nízkou oběžnou dráhu Země, poté ji horní stupeň rakety vynese na translunární oběžnou dráhu. Sonda provede průlet kolem naší jediné přirozené družice, přičemž k získání rychlosti využije měsíční gravitaci. Dostane se až 70 000 kilometrů za Měsíc, tedy téměř půl milionu kilometrů od Země.

Důkladné přípravy

V rámci příprav na tento let absolvoval Shaun od roku 2020 výcvik astronautů, během kterého se seznamoval s kosmickou lodí Orion a jejím evropským servisním modulem. Cestoval přitom na různá místa v Evropě a Spojených státech, aby se seznámil s různými aspekty mise. Tento výcvik byl zdokumentován a bude ještě před startem představen v sérii příspěvků na blogu ESA.

Shaun se například proletěl speciálním letadlem Airbus A310 a zažil během jednoho z parabolických letů, které napodobují stav beztíže, nulové G. Tento let pod dohledem ESA ho připravil na roli vesmírného cestovatele ve filmu Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, jež byl uveden do kin v roce 2019. Nabídl vhled do náročného výcviku, který podstupují všichni astronauti při přípravě na let do vesmíru a který nyní zažije na vlastní kůži.

„V roce 2022 si připomínáme 15. výročí prvního televizního seriálu Ovečka Shaun, takže jak lépe to oslavit než cestou do takové dálky, kam se dosud žádná ovce nedostala?!“ dodala marketingová ředitelka společnosti Aardman Lucy Wendover. Televizní seriál debutoval v roce 2007 a od té doby byl k vidění ve 180 zemích včetně Česka.