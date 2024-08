První podrobnosti o havárii letadla ATR 72 v brazilském Sao Paulu. Hlavním podezřelým je námraza

V pátek 9. srpna došlo poblíž města Vinhedo v brazilském státě São Paulo k tragické havárii letadla ATR-72. Stroj se z dosud nezjištěných příčin doslova zřítil z oblohy a na jeho palubě zahynulo všech 58 cestujících a 4 členové posádky.

Jednalo se o let brazilské regionální letecké společnosti Voepass Linhas Aéreas číslo 2283 na pravidelné vnitrostátní lince z Cascavelu do Guarulhosu. Letoun se nacházel v počáteční fázi přiblížení ve výšce přibližně 17 000 stop (asi 5 200 metrů), když došlo ke ztrátě vztlaku. Stroj začal ztrácet rychlost a následně i výšku. Dostal se kvůli tomu do takzvané „ploché vývrtky“ – pádu, který je zvlášť nebezpečný, protože piloti ztrácejí kontrolu a stroj začne prudce klesat.

Tato tragédie se stala nejhorší leteckou havárií v Brazílii od roku 2007, kdy havaroval let TAM Airlines 3054. Brazilský úřad pro vyšetřování a prevenci leteckých nehod (CENIPA) zahájil okamžitě po nehodě vyšetřování. Mezi prvními spekulacemi odborníků se objevila možnost, že příčinou nehody mohlo být hromadění ledu na křídlech letadla, což mohlo vést ke ztrátě vztlaku a následnému pádu.

Dobrou zprávou je, že se podařilo najít obě černé skříňky, tedy záznamník letových údajů (Flight Data Recorder – FDR) i záznamník hovorů v kokpitu (Cockpit Voice Recorder – CVR). Ty byly následně odeslány do CENIPA k analýze, která by měla přinést jasnější obraz o tom, co se dělo na palubě.

Letadlo bylo jen 14 let staré

Letadlo s registrací PS-VPB bylo 14 let staré. Jednalo se o dvoumotorový turbovrtulový letoun ATR 72-500 s výrobním číslem 908. Tento typ letadla je poháněn dvěma motory Pratt & Whitney Canada PW127M, které jsou známé svou vysokou spolehlivostí.

Letoun aerolinky Voepass získaly v září 2022 od indonéského dopravce Pelita Air Service, což znamená, že v době nehody ho vlastnily méně než dva roky. ATR 72-500 je populární model pro regionální lety díky své schopnosti operovat na kratších letištích a přepravovat až 70 cestujících na krátké až střední vzdálenosti​.

Kapitánem letu byl Danilo Santos Romano, kterému bylo 35 let. Po jeho boku působil jako první důstojník 61letý Humberto de Campos Alencar e Silva. Součástí personálu byly dvě letušky: Débora Soper Ávila (28 let) a Rubia Silva de Lima (41 let). Všichni pasažéři a členové posádky byli brazilské národnosti.

Mezi oběťmi bylo osm lékařů, včetně šesti onkologů, kteří cestovali na konferenci o rakovině v São Paulu. Dále se na palubě nacházeli čtyři profesoři ze Státní univerzity Západní Paraná, dva zaměstnanci Federální technologické univerzity v Paraná a také dvě děti. Zajímavým detailem je, že hned několik cestujících, kteří měli zakoupené letenky, na let nenastoupilo, protože čekali u špatné brány.

Varování před silnou námrazou

Let Voepass Linhas Aéreas 2283 směřoval z města Cascavel ve státě Paraná na mezinárodní letiště São Paulo-Guarulhos ve státě São Paulo. V oblasti havárie bylo vydáno varování SIGMET (Significant Weather Information) před silnou námrazou ve výšce od 12 000 do 21 000 stop (3 700 až 6 400 metrů). Meteorologické zprávy také v době nehody upozorňovaly na výskyt turbulencí, bouřek a námrazy v okolních oblastech.

Brazilské letectvo a řízení letového provozu uvedlo, že posádka během letu nevyslala žádný nouzový signál. Podle údajů ze služby Flightradar24 letěl stroj ve výšce 17 000 stop (5 200 metrů), přičemž ve 13:21 místního času došlo k náhlému poklesu výšky, po kterém ovšem letadlo výšku krátce znovu nabralo.

Následně se stroj dostal do nebezpečné ploché vývrtky a následoval prudký pád. Poslední údaje z radarů a následná ztráta signálu byly zaznamenány těsně před havárií ve 13:22. Data z ADS-B ukazují, že letoun dosáhl maximální vertikální rychlosti klesání až 24 000 stop za minutu (přibližně 120 m/s, tj. 432 km/h).

Letadlo se zřítilo ve městě Vinhedo, které se nachází asi 76 kilometrů severozápadně od města São Paulo. Dopadlo na předzahrádku domu ve čtvrti Capela. Přestože se zpočátku objevily zprávy, že letoun zasáhl několik budov, nakonec se ukázalo, že na zemi nebyl nikdo zraněn ani zabit. Na sociálních sítích se následně objevila videa zachycující letoun těsně před havárií v ploché rotaci, lehce nakloněný přídí dolů.

Třídenní státní smutek

Brazilská televizní stanice GloboNews přerušila vysílání olympijských her a informovala o nehodě, přičemž v přímém přenosu ukazovala oheň a kouř stoupající z trosek letadla, které se po nárazu na zem rozpadlo na několik kusů. Většina těl nalezených na místě havárie byla poškozena ohněm, což značně ztížilo identifikaci obětí.

Prezident Luiz Inácio Lula da Silva se v době havárie účastnil akce na jihu Brazílie. Když obdržel zprávu o nehodě, požádal přítomné o minutu ticha na počest obětí. Tentýž den večer také vyhlásil třídenní státní smutek, aby uctil památku těch, kteří při havárii zahynuli.

Tato nehoda byla první smrtelnou nehodou v brazilském komerčním letectví od roku 2011, kdy došlo k havárii letu Noar Linhas Aéreas 4896. Zároveň to byla první fatální nehoda letecké společnosti Voepass Linhas Aéreas od jejího vzniku v roce 1995.

Vyšetřování havárie

Brazilský Úřad pro vyšetřování a prevenci leteckých nehod zahájil vyšetřování havárie. Připojili se také odborníci z francouzského Úřadu pro vyšetřování a analýzu bezpečnosti civilního letectví (BEA) a kanadské Rady pro bezpečnost dopravy (TSB), protože letadlo ATR 72 a jeho motory Pratt & Whitney Canada PW127M pocházely z těchto zemí.

Těla obětí byla převezena do Ústavu soudního lékařství v São Paulu. 11. srpna místní záchranné služby oznámily, že dokončily své úkoly na místě havárie; podařilo se jim vyprostit všechna těla a předaly trosky letadla CENIPA k dalšímu vyšetřování. Téhož dne CENIPA oznámil, že data z letových zapisovačů byla stažena a jsou podrobována analýze.

V počátečních fázích vyšetřování se objevily spekulace odborníků, že příčinou nehody mohla být námraza. Nehoda byla srovnávána s havárií letu American Eagle 4184 – jednalo se taktéž o ATR 72, kde piloti ztratili kontrolu nad letadlem poté, co se setkali s vážnou námrazou. Od té doby byly odmrazovací systémy v letadlech ATR vylepšeny, včetně systému gumových trubek na křídlech, které se mohou nafukovat a vyfukovat, aby rozbily led​.

Předběžná zpráva bude do 30 dní

12. srpna 2024 některá brazilská média informovala o tom, že letadlo mělo problémy už 11. března 2024, kdy došlo k poškození ocasní části během přistání v Salvadoru. Při této události došlo k poškození struktury letadla, což vedlo k jeho opravám a následnému návratu do služby až po čtyřech měsících. Měsíc před havárií si pak pasažéři stěžovali na problémy s klimatizací a nesnesitelné horko na palubě.

Vyšetřování havárie letu Voepass Linhas Aéreas 2283 je v plném proudu a zatím nebyly zveřejněny žádné konkrétní výsledky. Není tedy jednoznačně jasné, co přesně vedlo k této tragédii, nicméně naznačit by to mohla předběžná zpráva, která by měla být vydána do 30 dní od nehody.