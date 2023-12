První reálné zkušenosti s Cybertruckem. Nemá kliky, ani logo automobilky a s ocelí se Tesla teprve učí

Suchá fakta o Cybertrucku už znáte, teď se pojďme podívat na zkušenosti, které Marques Brownlee shrnul v tomto videu. Jako prominentní tech-youtuber poznal už několik prototypů, testu tedy dodá vývojový kontext. Auto, které uvidíte, má být blízké produkčnímu, liší se pouze v detailech. Budu počítat s tím, že jste četli původní článek a znáte základní fakta, takže přidám jen informace, které se nedají vyčíst z tabulky specifikací.

Třaskavé téma je ocelová karoserie. Jistě, je odolná, ale také velmi tvrdá v případě, kdy se vůz střetne s chodcem – tam kde se plechový panel zdeformuje a pohltí část energie, u silnějšího panelu Cybertrucku je tento efekt jen slabý.



Ocel je těžká na zpracování a občas je vidět, že se Tesla teprve učí...

Panely mají ostré okraje a rohy. Marques také potvrzuje to, co koluje internetem už několik měsíců – dosud vyrobené vozy mají různou kvalitu slícování jednotlivých panelů karoserie, různě velké mezery mezi nimi. Tesla evidentně teprve ladí výrobní proces.



Zrcátka jsou sundávací, nahradí je kamery v předních blatnících.



Pneumatiky jsou udělané speciálně pro Cybertruck, do jejich zářezů pasují plastovo-gumové kryty kol.



Zadní víko se otevírá tlačítkem na boku, zavřít jej musíte ručně.

Zato kryt nákladového prostoru motor má, unese až 135 kg a po úplném stažení se odhalí okno, kterým je z kabiny vidět dozadu. I s v tomto případě automobilka zkouší různé varianty – prototypy měly ocelový povrch, v tomto autě, které je „blízké produkčnímu“ je odolný plast. V autě chybí rezervní kolo.



Kufr má pod podlahou další úložný prostor. Na dně je odtokový kanálek, kdyby vám dovnitř napršelo. V bočnici kufru jsou elektrické zásuvky.

Dveře nemají kliky. Ve sloupcích jsou tlačítka, po stisknutí odskočí bezrámové okénko a ve dveřích se otevře mezera, takže je můžete otevřít. Estetický problém je, že se tímto způsobem dveře viditelně zapatlají – tlačítka i ocelový okraj panelu. Zevnitř se dveře otevírají také tlačítkem, ale je tu i zákonem diktované mechanické otvírání.



Cybertrucky nemají kliky a budou poněkud zapatlané.

Takový problém obvykle řešíme u mobilů...

Vepředu je kamera, u Tesly vůbec poprvé. Evidentně protože z místa řidiče je vidět až hodně daleko před auto. To, co na první pohled považujeme za hlavní světla, jsou spíše obrysovky/denní svícení, zatímco hlavní reflektory jsou schované níže v zapuštěné mezeře mezi ocelovým panelem a plastovým nárazníkem.



Na roletu se může postavit dospělý muž (ale poskakovat by radši neměl). Přední kufr (frunk) se otevírá motorem, tlačítko je pod předním panelem. Je relativně malý, Marcusovi se jen tak tak povedlo zavřít jej se dvěma palubními kufry uvnitř.



Hlavní jsvětla jsou ta níže. Vypnutá jsou docela nenápadná.



Kuriózně na autě nenajdete logo společnosti Tesla, jen na pár místech je stylizovaný nápis Cybertruck – zato vyvedený svářečkou rovnou do ocelového panelu.

Čelní sklo je prý největší, jaké kdy bylo použito v sériovém autě. A to samé platí pro jediný přední stěrač. Z auta je velmi dobře vidět na všechny strany ...kromě té přední. Řidič má daleko k čelnímu oknu a příď auta nevidí. Obrovské je i zatmavené střešní okno.



Stínítka jsou dvojitá a ke středové konzoli se připojují magnetickým konektorem.



Ten stěrač je fakt OBROVSKÝ! Nicméně před spolujezdcem nechá dost nesetřené plochy.

Dveře mají široké kapsy, středový tunel je na evropské poměry hodně široký, nechybí v něm držáky na pití, bezdrátové nabíječky a další úložné prostory.

Interiér je jednoduchý a vlastně podobný jako u jiných modelů od Tesly, zajímavým výstřelkem je tenoučký světelný proužek obíhající celý obvod kabiny. Může měnit barvy, patrně bude mít i bezpečnostní funkci, takže začne blikat červeně při detekci auta ve slepém úhlu, jako to mají někteří konkurenti.



V autě bude středové zpětné zrcátko. Při zataženém krytu kufru v něm nic neuvidíte, takže je potřeba dívat se o pár centimetrů níže na displej, kde bude obraz ze zadní kamery.



Hranatá jsou v Cybertrucku i tlačítka na nastavení sedačky. Volič jízdních režimů je na stropě…



Na zadních sedačkách je dostatek místa pro nohy, sedáky se dají sklopit, takže vznikne místo pro další náklad.

Ze zadního středového displeje lze posouvat přední sedačky, což je na jednu stranu praktické, na druhou stranu to může být poněkud otravné, když to zjistí neposedné dítě. Krajní sedačky jsou vyhřívané, prostřední nikoliv. Na displeji lze upravit teplotu, ventilaci, nebo sledovat video.

Volant má zploštělý vršek a spodek, ale má plný věnec, tedy nejde o futuristická a kontroverzní řídítka Yolk jako v menších teslách. Vítanou novinkou je, že ovladače na volantu mají mechanickou odezvu, při stisknutí cítíte znatelné kliknutí. Ale tou největší novinkou je steer-by-wire, elektronický systém řízení, který mění poměr mezi natočením volantu a natočením kol. To znamená, že stejný povel volantem na dálnici pohne koly jen trochu, ale na parkovišti výrazně více. Navíc se přidají zadní kola, takže i při své velikosti je Cybertruck skvěle manévrovatelný.



Mimochodem tohle je doraz volantu. Mezi krajními polohami otočíte jen o asi 320°.

Hlavní palubní displej má 18,5", je tedy největší, jaký kdy Tesla instalovala. Středobodem je 3D model Cybertrucku, který je věrným obrazem toho, co se s autem opravdu děje. Stáhnete okénko, stane se tak i na modelu. Zakryjete nákladový prostor, to samé udělá i grafika na displeji. Stejné je to se světly a dokonce natočením kol. Mj. lze tady nastavit i světlou výšku vozu – mezi nejnižší a nejvyšší polohou je 30 centimetrů (celková světlá výška Cybertrucku je 43 cm).



Přehledná domovská obrazovka systému a méně přehledné podrobné nastavení.



Poloha okénka odpovídá modelu na displeji. Tlačítkem na displeji se vysouvá i přihrádka v palubní desce před spolujezdcem. Praktické? Ne tak docela…

Dojmy z jízdy? Cyber je tichý a dynamický – Marques má půjčený nejvýkonnější CyberBeast. Výhled z auta je skvělý, jen je potřeba si zvyknout, že nevidíte čumák auta, musíte se naučit odhadovat jeho pozici. Drive-by-wire je skvělý. Jinak je to Tesla, jako každá jiná – nabíjení, aplikace, karta na odemčení, autopilot…

Při premiéře mě zaujalo, že kromě dojezdu Tesla udává i prodloužený a zatím jsme se nedočkali vysvětlení. Všechny Cybertrucky mají stejný 123 kWh akumulátor, ale pokud chcete více, můžete na korbu naložit další. Zabere třetinu prostoru, ale přidá dalších 200 km. Stojí 16 tisíc dolarů (asi 430 tisíc Kč).



Battery extender a rezervní kolo – pokud jej chcete mít, také musí na korbu.

Shrnuto a podtrženo

Výhody: Výkon a akcelerace, adaptivní řízení. Slabší stránky: Design (možná se líbí vám, ale části okolí se líbit nebude) a cena, která je vyšší, než Tesla hlásila.

Jinak je to prý solidní auto, ne jen exotický výstřelek excentrického Elona Muska. Zároveň je však nutné dodat, že řada věcí ještě potřebuje ladit. Ale tak to Tesla dělá, neustále iteruje, inovuje, vylepšuje. Chcete Cybertruck, pak je rozumné si aspoň pár měsíců počkat…