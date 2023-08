První snímky z nového satelitního přístroje TEMPO odhalují znečištění ovzduší nad Severní Amerikou

Ve čtvrtek 24. srpna zveřejnil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) první mapy znečištění ovzduší nad Severní Amerikou, získané pomocí dat z nového satelitního přístroje TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution). Družice byla vynesena na oběžnou dráhu 7. dubna tohoto roku raketou Falcon 9 společnosti SpaceX.

Pozorování z výšky 35 400 kilometrů významně zlepší možnosti sledování znečištění ovzduší způsobeného dopravou, pohybem kouře a popela z lesních požárů a sopek a vlivem používání hnojiv na zemědělskou půdu. Kromě toho data pomohou vědcům vyhodnotit zdravotní dopady znečišťujících látek a při vytváření map znečištění ovzduší v měřítku jednotlivých obcí.

Znečištění okem satelitu

TEMPO provádí hodinové denní snímkování spodních vrstev atmosféry nad Severní Amerikou od Atlantského oceánu po pobřeží Tichého oceánu a zhruba od Mexico City po střední Kanadu. Hlavním přístrojem je pokročilý spektrometr, který detekuje emise běžně skryté v odraženém slunečním světle. Na vědecké misi spolupracují NASA a Smithsonova astrofyzikální observatoř (SAO) v Cambridge ve státě Massachusetts.

První mapy znečištění, které NASA z této mise zveřejnila, ukazují koncentrace plynného oxidu dusičitého pocházejícího ze znečištění v okolí měst a hlavních dopravních tepen. TEMPO měří sluneční světlo odražené a rozptýlené od zemského povrchu, mraků a atmosféry. Plyny v atmosféře absorbují sluneční světlo a výsledná spektra se pak používají k určení koncentrací několika plynů v ovzduší, včetně zmíněného oxidu dusičitého.

Vizualizace zobrazují šest snímků pořízených 2. srpna v časech od 11:12 do 17:27 EDT. Detailní pohledy se zaměřují na jihozápad USA od Los Angeles po Las Vegas, od středního a východního Texasu po New Orleans a na koridor dálnice 95 mezi New Yorkem a Washingtonem. Data byla shromážděna během období, kdy řízení mise nechalo otevřít spektrometr, aby se mohli podívat na Slunce a Zemi a zahájit různé testy a kalibrace.

„TEMPO začíná měřit hodinové denní znečištění ovzduší nad severní Amerikou,“ říká vedoucí fyzik Smithsonovy astrofyzikální observatoře Kelly Chance. „Měří ozon, oxid dusičitý, formaldehyd, aerosoly, vodní páru a několik stopových plynů. Již nyní je v plánu téměř padesát vědeckých studií, které jsou založené na tomto novém způsobu sběru dat.“

TEMPO sleduje emise

Zařízení bylo vyrobeno společností Ball Aerospace a integrováno s družicí Intelsat 40e postavenou firmou Maxar. Od vypuštění družice týmy NASA, Ball Aerospace a Smithsonovy astrofyzikální observatoře kontrolují a kalibrují jednotlivé systémy a komponenty. Přístroj zahájí plný provoz v říjnu a bude pořizovat snímky každou hodinu. Jedná se o vůbec první zařízení, které tímto způsobem pozoruje znečištění nad Severní Amerikou.

První snímky z nového satelitního přístroje TEMPO odhalují znečištění ovzduší nad Severní Amerikou

„Jsme nadšeni z prvních dat z přístroje TEMPO a z toho, že je jeho výkon tak dobrý, jak jsme si představovali, když nyní pracuje ve vesmíru,“ uvedl vedoucí projektu TEMPO v Langley Research Center NASA Kevin Daugherty. „Těšíme se, až dokončíme uvedení přístroje do provozu a poté zahájíme vědecký výzkum.“

TEMPO je součástí programu NASA Earth Venture Instrument, který zahrnuje malá cílená vědecká zkoumání, jež mají doplnit větší výzkumné mise NASA. Přístroj je rovněž součástí virtuální konstelace monitorů znečištění ovzduší na severní polokouli, která zahrnuje také jihokorejský geostacionární spektrometr pro monitorování životního prostředí a družici Sentinel-4 Evropské kosmické agentury (ESA).