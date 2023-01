První start společnosti Virgin Orbit z území Velké Británie se nezdařil. Raketa se satelity nedosáhla oběžné dráhy

Mise společnosti Virgin Orbit nazvaná Start Me Up, v rámci níž mělo být dopraveno na oběžnou dráhu 9 satelitů, bohužel skončila neúspěchem. Jednalo se o první start do vesmíru, který se uskutečnil na území Velké Británie.

Speciálně upravený Boeing 747 v pondělí 9. ledna vzlétl z kosmodromu Cornwall v jihozápadní Anglii a následně zamířil nad Atlantický oceán. Na místě určení u jižního pobřeží Irska pak vypustil raketu LauncherOne.

Několik minut na to se na Twitteru objevila zpráva, že horní stupeň rakety a náklad v pořádku dosáhly orbity. Radost realizačního týmu však neměla dlouhého trvání.

„Zdá se, že máme anomálii, která nám brání dostat se na oběžnou dráhu. Informace vyhodnocujeme,“ uvedla o něco později Virgin Orbit. V ten moment bylo jasné jen to, že Boeing 747 se v pořádku vrátil zpět na kosmodrom.

Ze včerejšího prohlášení pak plyne, že k výše zmíněné anomálii došlo během letu druhého stupně LauncherOne při rychlosti 17 700 kilometrů/hod. Žádné další podrobnosti ale zatím nebyly zveřejněny.

„Prvotní povaha této mise přidala další vrstvy složitosti, které náš tým profesionálně zvládl; ale nakonec se zdá, že technická porucha nám zabránila dostat se na oběžnou dráhu,“ komentoval to výkonný ředitel společnosti Dan Hart.