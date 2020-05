První svezení v elektrické Škodě Enyaq. Prakticky vyladěné auto s tichým pohonem zadních kol

Škoda Enyaq iV bude první ryze elektrické auto z produkce mladoboleslavské automobilky. Už teď si sice můžete pořídit elektrický model Citigo, ale ten vychází z benzínového modelu. Enyaq je od počátku vyvíjený jako elektromobil na nové platformě s pohonem zadních kol a je to pro automobilku přelomový model. Kolegové z webu Autorevue.cz se v něm už mohli poprvé svézt.

První dojmy z omezené vyjížďky jsou vesměs pozitivní. Jízda je tichá, pohodlná, podvozek hezky tlumí nerovnosti, jen by to chtělo vyladit ostrý a tvrdý chod brzd. Protože chybí zvuk motoru, byť třeba i ten syntetický (do 30 km/h enyaq vydává jen povinný bzukot), který nebude mít ani verze RS, nemají se běžné ruchy vzniklé při jízdě za co „schovat“. Více proto slyšíme odvalování a bubnování zadních kol.

Sešlápnete pravý pedál, Enyaq se jemně rozletí vpřed, akcelerace není ale až tak zdrcující jako u jiných elektromobilů. Samozřejmě záleží na zvolené motorizaci, která je k dispozici ve třech stupních – 109 kW (220 Nm), 132 kW (310 Nm) a 150 kW (310 Nm), ovšem ani ta nejvyšší se nesnaží dělat v tomto směru rekordy a zrychlení z nuly na sto nabídne za 8,8 s. Maximem je pak rychlost 160 km/h.

V prodeji příští rok

Agilitu bezesporu ovlivňuje vyšší hmotnost daná akumulátory. Jednotlivé verze se liší nejen výkonem, ale i kapacitou baterií (55 , 62 a 82 kWh), která je dána počtem instalovaných bateriových modulů. Každý váží 32 kg a zkoušená verze iV 80 s kapacitou 82 kWh jich má dvanáct. Jenom samotné moduly tedy váží téměř čtyři metráky. Jsou ovšem rovnoměrně uloženy v podlaze, a tak je těžiště nízko a jízda zatáčkami příjemná.

Jak auto vypadá, to Škoda zatím ještě tají. Svezení probíhalo v maskovaných vozech, které bylo sice možné zvnějšku fotografovat, ale maskování prozrazuje pouze představu o proporcích vozu. Uvnitř již maskování nebylo, ale fotit se nesmělo, a tak se můžete v případě zájmu začíst do textového popisu interiéru kolegů na Autorevue.cz.

Půjde každopádně o moderní auto s novým pojetím interiéru i zevnějšku. S futuristickými vizemi se to však nepřehání, a tak v interiéru nečekejte řadu displejů a světelných efektů, je tu jen 5,3" displej přehledně zobrazující potřebná data. Přibude však head-up displej promítající informace přímo do zorného pole řidiče.



Škoda Enyaq vychází s konceptu tohoto žlutého koncpetu - Vision iV





Některé detaily napovídají, jaké designové prvky se objeví i na Enyaqu

Enyaq se postupně odhaluje. Termín plného představení ještě není znám, ale očekává se na podzim. Koncem roku je už každopádně naplánován start sériové výroby a auto by se mělo dostat do prodeje začátkem roku příštího. K dispozici budou dvě karosářské verze – buď testovaný „vyvýšený kombík“ anebo verze se zkosenou zádí, kterou lze popsat jako křížence SUV a kupé (inspirací je koncept Vision iV). Více informací se dozvíte na Autorevue.cz.