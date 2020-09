První vyhodnocené měření radiace na povrchu Měsíce přineslo překvapivé výsledky

Vědci odhalili, že Měsíc je překvapivě radioaktivní. Plyne to z výsledků analýzy nových dat získaných čínskou sondou Čchang-e 4, o nichž informovala americká CNN.

Průměrná denní dávka činí 1 369 mikrosievertů. Pro srovnání: jde o cca 2,6krát intenzivnější záření, než jaké musí řešit astronauti působící na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

„Úrovně radiace, které jsme naměřili na Měsíci, jsou přibližně 200krát vyšší než na povrchu Země a 5 až 10krát vyšší než při letu z New Yorku do Frankfurtu,“ uvedl fyzik Robert Wimmer-Schweingruber z University of Kiel.

„Protože astronauti by byli vystaveni těmto úrovním radiace déle než pasažéři nebo piloti transatlantických letů, jedná se o značnou expozici,“ dodal.

CNN připomíná, že zařízením pro měření úrovně radiace disponovali již astronauti Apolla, ale získaná data se nikdy nedostala zpět na Zemi. Nyní se lidé mají na Měsíc vydat znovu v rámci mise Artemis a tyto poznatky jim tak nepochybně přijdou vhod.