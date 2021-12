První výsledky klinických testů mRNA vakcíny proti chřipce od Moderny nejsou zcela přesvědčivé

Úspěch vakcín proti covidu-19 založených na technologii mRNA, které vyrábějí farmaceutické společnosti Moderna a Pfizer/BioNTech, zvýšil zájem o tuto strategii vývoje očkovacích látek. Moderna proto zahájila letos v létě klinické zkoušky mRNA vakcíny proti sezónní chřipce a doufala, že se jí podaří dosáhnout srovnatelného úspěchu.

První údaje z klinických studií vakcíny, které výrobce zveřejnil v pátek 10. prosince, však bohužel nejsou příliš přesvědčivé. Naznačují, že technologie mRNA nemusí vždy přinášet podobně dobré výsledky, jako v případě onemocnění covid-19.

mRNA vakcína proti chřipce

Současné vakcíny proti chřipce obsahují inaktivované kopie chřipkového viru. Jejich účinnost se obvykle pohybuje kolem 40 až 60 % a farmaceutické firmy chtějí tento výsledek zlepšit. Proti tomu očkovací látky založené na technologii mRNA využívají uměle vytvořenou mRNA, kterou dopraví do cílové buňky. Ta zde následně vytvoří bílkovinu, na níž se má vytvořit imunitní odpověď.

Jednou z výhod mRNA vakcín je jejich rychlejší vývoj, příprava a výroba, protože výrobci nemusejí pěstovat kopie viru. Nejen proto v nich řada odborníků již léta vidí velkou budoucnost. Na očkování proti chřipce pomocí mRNA vakcín aktuálně pracují také tři další velké společnosti.

Moderna zveřejnila první výsledky, které ukazují, že očkování proti chřipce pomocí mRNA vakcíny skutečně vytváří protilátky. Jejich hladina však není vyšší než u jiných očkovacích látek proti chřipce, které jsou již na trhu. Měly také více vedlejších účinků než stávající vakcíny.

Jsou nutné další studie

Tato zjištění nemusí nutně znamenat, že očkování proti chřipce pomocí mRNA vakcín není lepší než to, které máme k dispozici nyní. Protože se mRNA vakcíny dají rychleji navrhnout a vyrobit, nemusí se vyvíjet tak dlouho dopředu. Nebylo by tak nutné odhadovat, proti jakému kmeni chřipky je v daném roce nutné cílit, protože s výrobou očkovacích látek by bylo možné počkat, dokud se nezjistí, jaké kmeny kolují.

Pokud jde o účinnost, je nutné shromáždit ještě mnoho údajů. Moderna se chystá provést rozsáhlejší studie, které by ověřily, jak dobře očkování skutečně chrání lidi před onemocněním v reálném světě – tedy nebude stavět jen na testování hladiny protilátek.

První údaje ukazují, jak je imunitní systém složitý a že mRNA vakcíny pravděpodobně nejsou zkratkou k zastavení tak odolného viru, jako je chřipka. „Bude zapotřebí dalších studií, abychom zjistili, zda má použití mRNA vakcín v boji proti chřipce nějaký konkrétní přínos“, napsal chemik a spisovatel Derek Lowe v časopise Science.