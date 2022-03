První žena, která dostala zaplaceno za vědu. Měřila 129 cm a jmenovala se Caroline Herschel

Ve druhé polovině 18. století nebylo zvykem, že by se ženy zabývaly astronomií. Natož aby za to dostaly zaplaceno. Caroline Herschel byla první. Některé zdroje uvádí, že byla vůbec první ženou v historii, která dostala plat za vědecký výzkum (což nemusí být pravda) a také první žena s oficiální a státem placenou pozicí v Anglii (to je pravda celkem určitě).

Byla malá vzrůstem, a tak jí rodiče moc šancí do života nedávali. Chtěla být zpěvačkou. K vědě se dostala, když bratrovi dělala asistentku (ve skutečnosti a podle jejích vlastních slov spíše služku). K vlastní vědě se dostala, když bratr nebyl doma…

