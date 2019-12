Pseudovědy: Parapsychologie a psychotronika aneb když věříte v nadpřirozené jevy

Na to, že o parapsychologii jevila zájem i široká veřejnost, můžeme usuzovat z pravidelné čtrnáctidenní přílohy oblíbeného společenského magazínu Pestrý týden. Pod názvem Metapsycholgie ji od roku 1927 až do zániku časopisu v roce 1940 připravovali hermetikové Viktor Mikuška a Karel Kuchynka.

Také v bývalém Československu nalezneme významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj a propagaci parapsychologie. Nejznámějším jménem první generace metapsychologů u nás je bezpochyby Břetislav Kafka. Výsledky svých experimentů zveřejnil roku 1925 v knize Nové základy experimentální psychologie. Kniha se do konce 40. let dočkala jedenácti vydání.

Jak s parapsychologií souvisí biotronika?

V parapsychologii a psychotronice se vše neustále točí kolem teorie o neznámé psychické energii. Ačkoli by se to mohlo na první pohled zdát, parapsychologie ve skutečnosti nepracuje s ničím, co by se už dříve nevyskytovalo v jiných náboženských tradicích a představách.

Jedná se např. o vkládání rukou a žehnání (křesťanství), léčivou moc dechu a v něm obsažené kosmické energie (jako u indického konceptu prány nebo taoistické životodárné energie čchi), exsitenci astrálu jako prostoru, kde se uchovávají činy živých bytostí (objevuje se v okultismu), existenci energetického obalu lidského těla v podobě aury nebo astrálního těla a odhalování geopatogenních zón, s nimiž pracovala už středověká geomantie.

Všechny tyto podoby působení neznámých energií na člověka poskytují veřejnosti zdánlivě vědecké ospravedlnění rozvoje různých ezoterických nauk a obchodu s jejich produkty. Největším z nich je psychotronické léčitelství, často nazývané biotronika.

Biotronika zahrnuje nejrůznější metody výše jmenovaných léčebných praktik. Stojí na předpokladu, že každá bytost vyzařuje nějakou energii – bioenergii. K jejímu rozpoznávání a ovlivňování slouží nejrůznější druhy biorezonátorů. Tvar, velikost a materiál musí určit psychotronik. Zavisí to na účelu použití biorezonátoru. Někdy se může jednat o velmi nákladné předměty.

Nejčastěji mají biorezonátory podobu amuletů, které nosí klient stále při sobě v podobě nějakého šperku nebo ho má na viditelném místě doma. Velké oblibě se těší energetické kameny a krystaly, různé spirály, geometrické obrazce a mandaly a různé kříže (křesťanský, obrácený, tzv. ankh, neboli nilský kříž).

Biorezonátory zajistí ochranu před mentálním a elektromagnetickým smogem, pomohou při učení, se vztahy, s hubnutím, se zdravotními obtížemi, působí preventivně proti čemukoli, co klient spolu s psychotronikem určí.

Speciální postavení mezi biorezonátory mají pyramidy, zvláště ta, která tvarem odpovídá Cheopsově pyramidě. Ty jsou k dispozici opět v různých tvarech, velikostech a materiálech. V pyramidách se má koncentrovat kosmická energie, která pak zajistí, aby vše bez problémů fungovalo.

Potraviny budou déle čerstvé, přístroje budou lépe fungovat, ostré předměty se tak snadno neztupí apod. Léčebné pobyty v pyramidovém stanu pod vedením psychotronika jsou dokonce inzerovány jako spolehlivá léčba rakoviny a dalších závažných nemocí v jakémkoli stadiu.

Jinou formou biorezonátoru mohou být speciální elektronické přístroje: biolampy, zářiče a tlumiče určitých barevných spekter, generátory určitých zvuků, detektory a rušiče negativních energií, stimulátory pozitivních energií.

Oponenti parapsychologie a psychotroniky

Nejhlasitějším kritikem parapsychologie a psychotroniky u nás je bezpochyby Český klub skeptiků Sisyfos, který každoročně udílí cenu Bludný balvan za pseudovědeckou činnost. Skeptikové opakovaně upozorňují na nevědeckost publikovaných výzkumů psychotroniky, chyby v logice a argumentaci.

Pod záštitou klubu Sisyfos běží projekt Paranormální výzva, jehož cílem je za podmínek dvojitě zaslepeného experimentu testovat schopnosti dobrovolně přihlášených zájemců.

Nejen cena a skutečná hodnota služeb poskytovaných biotroniky a psychotroniky se stává často předmětem kritiky a diskuse kolem parapsychologického odvětví. Je to především způsob argumentace a prezentace poznatků o tzv. paranormálních jevech, který může být často pouze zavádějící, jindy však úmyslně a účelně zkreslený, až doslovně lživý.

Zvláště pak sociální sítě, ale i další internetové stránky, denně nabízejí články a reklamy na produkty, jejichž prezentace je založená na seriózně vypadajícím výzkumu. Navíc se podobných zpráv často chopí i další média a prezentují je jako vědecký fakt.

Pouze v kritickém čtení zběhlý čtenář je pak schopen odhalit, že se jedná o zprávu vytvořenou účelově, aby vzbudila v potencionálním klientovi obavu z ohrožení jeho zdraví či jiného životního komfortu a vyprovokovala ho k návštěvě psychotronika a využití některé z nabízených služeb.

Jiné produkty a nabídky naopak cílí na osoby v obtížné životní situaci (ztráta vztahu, zaměstnání, fatální diagnóza apod.) a dávají naději, která bude s největší pravděpodobností zklamána.