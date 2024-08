Ptačí chřipka se netýká jen ptáků. Kvůli mutacím se šíří mezi savci, kromě krav infikuje kočky a mývaly

Vědci nedávno zaznamenali mutaci ptačí chřipky, která viru umožňuje šířit se na hovězí dobytek. Tento překvapivý objev vyvolal ve vědecké komunitě značný rozruch, neboť nová studie prokázala, že se ptačí chřipka nyní šíří i mezi dalšími savci. Podrobnosti přináší zpravodajský web NBC News.

Nejde přitom o žádnou obyčejnou chřipku – jedná se o vysoce patogenní chřipku H5N1, která se proslavila devastujícím dopadem na ptačí populace. Virus nyní našel nový domov ve skotu, mývalech, a dokonce i v kočkách. Vědce v tomto směru překvapila alarmující rychlost přeskakování mezi druhy.

Přenos H5N1 mezi savci

Vědci už roky vědí, že ve výjimečných případech může dojít k přenosu ptačí chřipky z ptáků na lidi. To, co se děje nyní, je však jiné a potenciálně mnohem více znepokojující. Virus se dostal do kravských stád v několika státech USA a nejnovější důkazy ukazují, že se rozšířil z krav na místní kočky a minimálně jednoho mývala.

„Je to jedna z prvních situací, kdy vidíme jasné důkazy o efektivním a trvalém přenosu vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 mezi savci,“ říká virolog Diego Diel z Cornellovy univerzity. Znamená to, že se virus nyní relativně snadno a často přenáší mezi savci.

To je významné, protože viry mohou rychle mutovat, když začnou infikovat nové druhy zvířat. Každý přeskok na nový druh je jako hod kostkou – vždy je šance, že se virus stane lepším z hlediska schopnosti svého šíření nebo že bude způsobovat vážnější onemocnění.

Zatím není důvod k panice – poměrně zásadní je totiž skutečnost, že vědci nezaznamenali ve viru žádné změny, které by zvýšily pravděpodobnost jeho přenosu na lidi nebo mezi lidmi. Nicméně skutečnost, že se virus nyní šíří mezi savci, vzbuzuje ve vědecké komunitě obavy.

Lidé se nakazili od ptáků či krav

Dosud bylo v USA od dubna 2022 hlášeno 11 případů nakažených lidí. Alespoň částečně dobrou zprávou je, že u všech mělo onemocnění mírný průběh. Čtyři z těchto případů byly spojeny s chovy dobytka a sedm s drůbežími farmami. Poslední ohnisko zahrnovalo čtyři případy v Coloradu, a vědci se domnívají, že tyto infekce pocházely z mléčných farem.

„Jsou důvodné obavy, že by mohly vzniknout mutace, které mohou umožnit viru přizpůsobit se savcům, přenést se na lidi a potenciálně efektivněji se mezi nimi šířit,“ varuje Diel. Proto je důležité sledovat, jak se virus šíří mezi zvířaty. Ministerstvo zemědělství USA nabízí bezplatné testování na H5N1, což je klíčové pro včasné zachycení ohnisek.

Zvláště znepokojivé je zjištění, že virus zřejmě často infikuje mléčné žlázy krav, což vede k jeho vysokému obsahu v jejich mléce. Naštěstí v tomto směru není důvod k obavám – pasterizace virus ničí, takže mléko prodávané v obchodech by mělo být naprosto bezpečné.

Vědci sledovali šíření viru

Vědci použili ke sledování šíření viru špičkové metody. Zkoumali genetické složení vzorků viru a používali počítačové modely spolu se starou dobrou detektivní prací, aby dali dohromady celý průběh epidemie. Zjistili, že infikované krávy z Texasu rozšířily virus na zdravé krávy, když byly přemístěny na farmu v Ohiu.

Nejedná se však pouze o krávy. Virus také infikoval kočky, jednoho mývala a divoké ptáky, kteří byli nalezeni mrtví na postižených farmách. Vědci se domnívají, že kočky a mýval se pravděpodobně nakazili pitím tepelně nezpracovaného mléka od infikovaných krav. Divocí ptáci mohli virus chytit z kontaminovaného prostředí nebo z virových částic ve vzduchu během dojení nebo čištění.

Po pandemii koronaviru SARS-CoV-2 slouží tato studie jako varování. Ukazuje, že se viry mohou vyvíjet a šířit nečekanými způsoby. I když zatím není důvod k panice, je to připomínka toho, proč vědci neúnavně pracují na sledování a pochopení těchto mikroskopických útočníků.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 25. července v odborném časopise Nature. Toto periodikum pokrývá široké spektrum vědeckých oborů. Je známé svými vysokými standardy a důkladným recenzním řízením, které zajišťuje vysokou kvalitu a důvěryhodnost publikovaných prací.