Pulzar v pozůstatku supernovy vyfoukl přízračnou ruku o délce 150 světelných let

Hluboký vesmír ukrývá pozoruhodné věci. V bizarním souhvězdí Kružítko na jižní obloze se nachází horečnatě aktivní pulzar PSR B1509−58, vzdálený asi 17 tisíc světelných let. Je to rychle rotující neutronová hvězda, která vznikla asi před 1 700 lety v explozi supernovy.

Do vesmíru vyzařuje spoustu energie, která společně s dozvuky exploze supernovy vytváří úchvatné struktury. Jejich tvar připomíná ruku o délce 150 světelných let. Není divu, že se útvaru přezdívá Ruka boha (anglicky Hand of God). Ruka se jakoby dotýká velkého zářícího mračna ionizovaného plynu, emisní mlhoviny RCW 89.

Pulzar PSR B1509−58 je obklopený pozůstatkem supernovy, nesoucím označení MSH 15-52. Vzhledem ke stáří pulzaru to je jeden z nejmladších známých pozůstatků supernovy v Mléčné dráze.

Ruka boha je pěkně zřetelná na rentgenových snímcích americké vesmírné observatoře Chandra, která tento objekt sleduje už celé dvacetiletí. Chandra je jednou ze čtyř významných observatoří NASA, známých jako „Velké observatoře“ (Great Observatories), které byly vypuštěny v letech 1997 až 2003.

Závratné rychlosti

Přízračná Ruka se neustále zvětšuje. Můžeme to sledovat díky analýzám snímků observatoře Chandra, které byly pořízené v různém časovém období.

Astronomové nedávno zjistili, že rázová vlna exploze supernovy, která se nalézá v oblasti prstů Ruky, se pohybuje rychlostí cca 17,7 milionů kilometrů za hodinu. Materiál v oblasti dlaně Ruky se řítí vesmírem ještě rychleji. Urazí asi 48,2 milionů kilometrů za hodinu.

Z takových rychlostí se točí hlava. Odborníci jsou ale přesvědčeni, že vlastně pozorujeme zpomalování materiálu, který vytváří Ruku boha. Jak uvádějí členové týmu observatoře Chandra, umírající hvězda zřejmě krátce před explozí supernovy vytvořila mračno plynu o nízké hustotě, když odvrhla své vnější vrstvy tvořené vodíkem.

Průletem tímto mračnem se materiál exploze supernovy příliš nezpomalil. K podstatnému zpomalení tohoto materiálu došlo až ve chvíli, kdy narazil do mračna RCW 89.