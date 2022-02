Původ omikronu je stále záhada. Tři teorie, odkud se nejspíš vzal. A co s ním bude dál

Třetí teorie vychází z předpokladu, že omikron vznikl přeskokem koronaviru SARS-CoV-2 z lidí na zvířata a pak opětovnou nákazou lidí od těchto zvířat. Nedávno publikovali čínští vědci ve vědeckém časopisu Journal of Biosafety and Biosecurity studii, v které dospělí k závěru, že omikron vznikl přeskokem koronaviru z lidí na myši a zpět .

Nezdá se pravděpodobné, že by varianta koronaviru omikron mohla vzniknout pomalým spontánním vývojem při opakované nákaze lidí. Na to byl její vznik příliš rychlý a změny v dědičné informaci koronaviru příliš rozsáhlé.

Koronavirus SARS-CoV-2 a s ním třeba i HIV a chřipkové viry paří k virům, které mají dědičnou informaci uloženou v podobě kyseliny ribonukleové. To zvyšuje jejich náchylnost k mutacím. Pokud se koronavirus SARS-CoV-2 šíří lidskou populací nabírá měsíčně jednu až dvě významné mutace. To je zhruba poloviční tempo mutací ve srovnání s viry chřipky a čtvrtinové tempo mutací ve srovnání s HIV.

Povstal omikron z potkanů?

Teorie, které vysvětlují vznik omikronu nahromaděním mutací během dlouhodobé infekce pacienta s oslabeným imunitním systémem, se opírají o zdokumentovaný případ pacienta, který byl nakažen koronavirem SARS-CoV-2 po dobu pěti měsíců. Virus u něj za tu dobu nabral desítku nových mutací, jež měnily aminokyseliny v molekule spike-proteinu.

Podobným způsobem mohl vzniknout už koronavirus varianty alfa. Omikron ale nahromadil množství mutací, jejichž vznik by vyžadoval extrémně dlouhou infekci, a to se zdá nepravděpodobné. Takový člověk by zřejmě dříve nákaze podlehl nebo by se z ní uzdravil.

Proto je řada vědců přesvědčena, že omikron vznikl nákazou zvířat od člověka a následným zpětným přenosem do lidské populace. Koronavirus SARS-CoV-2 dokáže nakazit široké spektrum savců včetně domácích psů a koček. Tato zvířata v drtivé většině případů nevykazují žádné příznaky onemocnění.

Zatím se neprokázal jediný případ, kdy se člověk nakazil od infikovaného psa nebo kočky. Nakazit se však mohou i volně žijící zvířata, nebo exotická zvířata chovaná v zoologických zahradách.

Popsány byly nákazy u velkých koček, jako jsou tygři, lvi, gepardi nebo levharti sněžní. Také mezi primáty může koronavirus SARS-CoV-2 vyvolat nákazu. V zoologických zahradách se nakazil bonobové nebo gorily. Vzhledem k tomu, že koronaviry přenášejí kaloni a netopýři, musíme hledat možné zdroje omikronu i mezi nimi.

Velmi náchylné jsou k infekcím lidskými viry vyvolávajícími respirační onemocnění lasicovité šelmy. To se ukázalo už v roce 2020 v Dánsku, kde se od lidí nakazili koronavirem SARS-CoV-2 norci chovaní na farmách pro kožišiny.

Z norků tehdy přeskočil pozměněný koronavirus zpět na lidi. Naštěstí se tak stalo jen v ojedinělých případech. Ve snaze zabránit šíření nákazy Dánové zlikvidovali všech sedmnáct milion chovaných norků. Nově se ukázalo, že omikron je s to vazby i na buňky krocanů a kura. K náchylným druhům savců se řadí také sloni, mravenečníci, lenochodi nebo klokani.

Nové varianty koronaviru dokážou na rozdíl od původního wuchanského viru nakazit také hlodavce, především myši a potkany. A právě myši nebo potkany podezírají někteří vědci ze vzniku omikronu. Analýza mutací omikronu prokázala, že vykazují znaky typické pro mutace, k nimiž dochází u viru během jeho přizpůsobení myšímu organismu a naopak se liší od mutací, které jsou úspěšné při adaptaci na organismus lidí.

Vědci proto předpokládají, že se nejprve koronavirem SARS-CoV-2 nakazili potkani. Vzhledem k tomu, že nemocní lidé vylučují virus z těla a ten pak končí v odpadních vodách, jsou potkani lidskému koronaviru vystaveni v posledních dvou letech takřka permanentně.

Virus se mohl rozšířit v populaci potkanů a následně se přenesl zpět na člověka. Existence tří subvariant BA.1, BA.2 a BA.3 koronaviru varianty omikron dokonce napovídá, že k přenosu na potkany mohlo dojít nezávisle na sobě hned třikrát.

Početné populace potkanů nabídly koronaviru pro vývoj v novou variantu dostatečný prostor. Ten j podstatně větší, než jaký mu nabízí lidská populace. Například devítimilionový New York má ve svých kanálech a ulicích asi třicet dva milionů potkanů. I tohle vysvětlení vzniku koronaviru varianty omikron ale zatím zůstává na úrovni teorie.