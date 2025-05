Radioastronomové objevili dokonale kulatý pozůstatek supernovy. Dali já název Teleios

Když ve vesmíru exploduje hvězda, zůstane po ní rozpínající se směs jejího původního paliva a okolního mezihvězdného materiálu, který cestou nabrala rázová vlna. Astronomové tomuto tělesu, které můžeme pozorovat, říkají supernova remnant – pozůstatek supernovy.

Výzkumný tým, který vedl Miroslav Filipović z australské Univerzity Západního Sydney, čirou náhodou objevil doposud neznámý relikt, který dostal označení G305.4–2.2. Překvapil je svým téměř perfektně kruhovým tvarem, který je jinak u supernov velice vzácný.

Perfektní Teleios

Badatelé jej vystopovali na rádiových snímcích pořízených soustavou radioteleskopů Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) během kosmického mapování Evolutionary Map of the Universe (EMU).

Jak uvádí studie publikovaná na Arxivu, těleso je tak nápadně kruhové, že mu vědci přezdívají Teleios (v řečtině perfektní). Podle pozorování se nachází ve dvou možných vzdálenostech od nás, buď 7 170 nebo 25 100 světelných let. Z toho je možné vyvodit, že objekt má průměr 45,6 nebo 156,5 světelných let. V obou případech je to docela sympaticky blízko.



Radiosnímek oblohy s neobvykle kulartým pozůstatkem supernovy Teleios

Pokud jde o explozi supernovy, která po sobě zanechala Teleia, Filipović s kolegy se domnívají, že šlo o typ Ia. Nemají ale k dispozici žádné přímé důkazy. Do budoucna chtějí objekt G305.4–2.2 dál pozorovat v různých oblastech spektra elektromagnetického záření ve vysokém rozlišení.

Taková pozorování by mohla vést k určení rychlosti rozpínání pozůstatku supernovy, což by zase přispělo k přesnějším odhadům vlastností tohoto pozůstatku někdejšívesmírné exploze.