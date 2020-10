Radioastronomové se děsí, že je bude rušit měsíční LTE od Nokie a družice Starlinku

Jak už jsme psali minulý týden, americká pobočka Nokie postaví na Měsíci mobilní síť na bázi LTE. I když bude sloužit jen pro posádku na povrchu, kde by postupně měla vyrůst základna pro trvalejší pobyt, vyzařované elektromagnetické vlny budou natolik silné, že budou rušit i pozemské teleskopy.

Současné radioteleskopy jsou totiž natolik citlivé, že zachytí prakticky jakékoli rušení počínaje spuštěnou mikrovlnou troubou v nedalekém městě a konče hypotetickým vyzvánějícím mobilem kdesi na povrchu Marsu, píše pro The Conservation astrofyzička Emma Alexanderová z Manchesterské univerzity.

Není tedy divu, že radioastronomy trápí i družice, které ale naštěstí díky předvídatelným drahám dokážou snadno odfiltrovat. Zatím to však neplatí o Starlinku.

Družice Starlinku jsou pro radioastronomy generátory šumu

Zatímco individuální družice a menší systémy lze na základě známých parametrů jejich drah smazat, satelitní internet od SpaceX bude přinejmenším v prvních letech prakticky neřešitelný. Pro současné filtrovací softwarové algoritmy je prostě už příliš velký.

Starlink přitom zabere pro komunikaci rádiové kmitočty, na kterých poslouchají i radioastronomové, no a jelikož bude Starlink mnohem, opravdu mnohem výkonnější, přehluší kosmické pozadí o desítky procent.



Model budované a velmi citlivé radioteleskopické sítě SKA (Square Kilometre Array). Mohli bychom ji přirovnat k mikrofonu, který uslyší padající špendlík na vzdálenost mnoha tisíců kilometrů. V tomto případě v oboru rádiových vln. Foto: SPDO/TDP/DRAO/Swinburne Astronomy Productions, CC BY 3.0

Vědce přitom zajímá právě tento šum v pozadí, ve kterém se skrývají ty nejslabší a zároveň nejcennější signály vzdálených hvězd a dalších těles.

Astronomové chtějí radioteleskop na odvrácené straně Měsíce

Výhledově by tak astrofyzici ocenili radioteleskop, který by byl umístěný na odvrácené straně Měsíce. Naše přirozená oběžnice by totiž dokonale odfiltrovala všechno umělé záření z planety Země. Včetně Starlinku a LTE pro astronauty NASA.

Podívejte se, jak hraje 868MHz rádiová zpráva z kilometr vzdálené meteostanice v analyzátoru spektra SDR#: