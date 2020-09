Radvac: „Garážová“ vakcína proti COVID-19 byla hotová za pouhé 4 měsíce

DIY či „do it yourself“ biologové, chemici a genetici jsou zvláštní čeládka připomínající „garážové“ průkopníky osobních počítačů. Mnozí mají špičkové vzdělání v oboru a nejeden se živí jako spořádaný vědec na univerzitě či ve výzkumném ústavu. Ve volném čase se ale pouštějí do podniků, za které by jim v práci šéf urazil ruce v lokti – nebo spíš v ramenou.

Své „hokus-pokusy“ financují z vlastní kapsy nebo si vypomáhají crowfundingem. Někdy pracují na něčem čistě pro zábavu. Jindy se pouštějí do akcí typu „tonoucí se stébla chytá“. To když třeba oni sami nebo někdo z jejich blízkých trpí nevyléčitelnou chorobou a je jasné, že ani ty nejnadějnější z dnes testovaných léků pro ně nepřijdou včas. Pak se pokoušejí vyrobit testovaný lék na koleně a vyléčit se s ním.

Titulní foto: Jernej Furman, CC BY 2.0