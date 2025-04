Raketa Firefly Aerospace selhala během startu. Satelit na palubě se poté zřítil do oceánu

Šestý start rakety Alpha od Firefly Aerospace, která měla vynést družici LM 400 od Lockheed Martin, skončil 29. dubna poměrně velkým neúspěchem. Místo aby náklad doletěl na plánovanou oběžnou dráhu, skončil nešťastně zpátky na Zemi. Konkrétně v Tichém oceánu.

Po bezproblémovém vzletu z Vandenbergovy základny v Kalifornii nastal klíčový zlom zhruba dvě a půl minuty po startu – během oddělování prvního a druhého stupně rakety. V tu chvíli se na záběrech objevila nezvyklá „oblačnost“ a na pohled se zdálo, že se něco rozpadá. Později se ukázalo, že pravděpodobně došlo ke ztrátě nebo vážnému poškození nástavce trysky motoru druhého stupně.

Tato součást je pro raketový motor ve vakuu zásadní – zajišťuje efektivní roztažení spalin a tím i potřebný tah. Výsledkem poškození trysky tak bylo dramatické snížení tahu motoru na druhém stupni. I když raketa vystoupala do úctyhodné výšky kolem 320 kilometrů, nedosáhla potřebné rychlosti pro setrvání na oběžné dráze. Výsledkem byl návrat do atmosféry a dopad do Tichého oceánu severně od Antarktidy.

Selhání při oddělování stupňů

Selhání při separaci stupňů je v raketové technice notoricky rizikovou fází. V tomto případě se spekuluje zejména o tom, že mohlo dojít ke kontaktu mezi stupni nebo k mechanické chybě v separačním systému, což vedlo k destrukci nástavce trysky. Kamerové záznamy ukázaly úlomky a krátkodobou nestabilitu druhého stupně.

Nákladem byl v tomto případě 1,7 tuny těžký satelit LM 400, který měl roli technologického demonstrátoru. Měl být pionýrem nové generace družic – flexibilních, s chytřejším softwarem a schopných operovat na různých oběžných drahách. Lockheed Martin do něj investoval nemálo peněz, přičemž tato konkrétní mise měla ověřit schopnosti v reálném kosmickém prostředí a získat data pro budoucí projekty.

Jen 33% úspěšnost startů

Pro Firefly Aerospace to znamená další škobrtnutí. Ze šesti startů rakety Alpha byly jen dva označeny za zcela úspěšné, což znamená úspěšnost jen 33 %. Už dříve se stalo, že náklad skončil na nižší dráze, než měl. Nehoda navíc přišla hned s první misí v rámci smlouvy s Lockheed Martin na 25 startů. Ukazuje to, že i když firma nedávno zaznamenala úspěch s přistáním na Měsíci, spolehlivost jejich hlavní rakety stále potřebuje vyladit.

Smlouva s Lockheed Martin je pro Firefly klíčová, ale opakovaná selhání mohou ohrozit nejen tuto spolupráci, ale i případné další zakázky. Lockheed Martin vnímá ztrátu pragmaticky jako akceptované riziko rychlého vývoje. Firefly Aerospace ale čelí silné konkurenci – například evropské rakety Vega, Spectrum nebo RFA One nabízejí podobné nebo vyšší výkony a snaží se získat tržní podíl právě na úkor amerických nováčků.

Obě firmy teď s úřady vyšetřují, co přesně vedlo k selhání. Na trhu s menšími raketami je velká tlačenice a tato událost nám připomíná, že dostat něco spolehlivě na oběžnou dráhu je i dnes pěkná fuška. Uvidíme, jak se s tím Firefly popere a jestli si udrží důvěru klíčových zákazníků.