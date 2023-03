Raketa New Shepard je kvůli vyšetřování poruchy už šest měsíců na zemi

Společnost Blue Origin minulý týden připustila, že posledních šest měsíců strávila vyšetřováním incidentu, při němž došlo k selhání suborbitální rakety New Shepard – a stále neskončila.

„Nyní tuto anomálii a její příčinu vyšetřujeme,“ řekl Gary Lai z Blue Origin na Next-Generation Suborbital Researchers Conference v Coloradu. „Přijdeme tomu na kloub.“

Jak jsme váš již informovali, 12. září 2022 musel být start dotyčné rakety přerušen kvůli překvapivé „poruše boosteru“ – a to po pouhé minutě letu. Server Space.com připomněl, že jedním z důsledků byla ztráta znovupoužitelného prvního stupně.

Na palubě se naštěstí nacházely pouze vědecké experimenty a nikoliv i lidská posádka. Lai nicméně znovu zdůraznil, že únikové mechanismy zafungovaly právě tak, jak by v podobné situaci zafungovat měly – kabina bezpečně přistála na padácích.

„Mohu vám s jistotou říci, že akcelerační prostředí, které jsme zažili, bylo přesně to, co jsme předpovídali... Bylo to přesně to, pro co astronauti byli vycvičeni,“ konstatoval poněkud eufemisticky.

Kdy New Shepard znovu poletí, zatím vůbec není jasné. Lai totiž o jakýchkoliv konkrétních termínech odmítnul hovořit.