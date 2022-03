Než se SLS odlepí od Země, proběhnou testy na startovací rampě. Na ní se vydá ve čtvrtek 17. března . Pásový přepravník s celou sestavou vesmírné rakety i odpalovací věže se dá do pohybu okolo 22:00 našeho času . Cesta na startovací komplex LC-39B potrvá 6 až 12 hodin. Pásový přepravním Crawler při tom ujede vzdálenost 6,8 km.

SLS je v podstatě americký raketoplán bez raketoplánu. No vážně! Space Shuttle, který létal do vesmíru v letech 1981 až 2011 se skládal ze tří části:

SLS (Space Launch System) bude vynášet kosmické lodě Orion „k Měsíci“. Nejdříve na oběžnou dráhu Měsíce, kde astronauti přestoupí do lunárního modulu (Starship od SpaceX). Později pak na cislunární dráhu okolo Měsíce, na které vyroste stanice Gateway.

Kromě pěny se používá pro izolaci také korek a to v oblasti motorové sekce, pod motory SRB apod.

Izolační pěna, která má zajistit, že palivo zůstane v kapalném skupenství, se při výrobě nádrže nastříkává. Pěnová izolace sice vypadá stejně jako u vnější palivové nádrže raketoplánů, ale i ona prošla vývojem a to zejména z důvodu větší šetrnosti k životnímu prostředí.

Vodík a kyslík jsou prvky, které jsou běžnější ve formě plynu. V tomto skupenství jsou ale jako raketové palivo a okysličovadlo nepoužitelné. Palivové nádrže by musely být extrémně velké. Proto je potřeba přeměnit oba prvky na kapalnou formu a zvýšit tak jejich hustotu. Není to ale zadarmo. Oba prvky musíme ochladit na extrémní teploty. S vodíkem se pracuje při teplotě -253 stupňů Celsia, kyslík vstupuje do palivové nádrže při teplotě asi -179 stupňů Celsia.

Centrální stupeň obsahuje dvě nádrže, do kterých se vejdou 2 miliony litrů kapalného vodíku a 742 tisíc litrů kapalného kyslíku.

Centrální stupeň rakety SLS se vyrábí v Michoud Assembly Facility v New Orleans. V minulosti se zde vyráběl první stupeň rakety Saturn V, později pak vnější palivové nádrže raketoplánu. Hlavním dodavatelem je Boeing.

Centrální stupeň vychází z vnější palivové nádrže raketoplánu (ET), která dodávala palivo pro motory raketoplánu. Úloha centrálního stupně je podobná. Poskytne palivo a okysličovadlo pro čtyři motory RS-25.

Každý motor má své číslo, což umožňuje prozkoumat jeho historii. Při misi SLS budou využity motory E2060, E2058, E2045 a E2056. Nejstarším je E2045, který má na kontě 12 letů. Prvním byla mise STS-89 v roce 1998 a posledním STS-135 v roce 2011 (poslední let raketoplánu). Další motory mají na kontě 3, 4 a 6 letů. E2056 letěl při misi STS-114, což byl první let po nehodě Columbie, E2060 je druhým ze tří motorů z mise STS-135.

Elon Musk je považován za otce „opakovatelně použitelné kosmonautiky“. Není to ale úplně pravda. Nesmíme zapomínat, že raketoplán se po splnění úkolu vracel na Zemi. Motory RS-25 tak byly opakovatelně použitelné. Při startu SLS ale budou s celým centrálním stupněm zahozeny, takže se z opakovatelně použitelné technologie stává paradoxně nevýhoda.

Jako palivo se používá hliníkový prášek a jako oxidační činidlo slouží minerální sůl – chloristan amonný. Pojivem je PBAN (polybutadien akrylonitril). Směs s konzistencí gumy se plní do ocelového pouzdra.

Motor RL10 se v různých verzích od počátku 60. let. Dnes se používá pro druhé stupně (Centaur) raket Atlas V a Delta IV. Využívat ho bude také stupeň Centaur rakety Vulcan od ULA.

ICPS bude sloužit jako druhý stupeň, který zajistí let k Měsíci. Využívá jeden motor RL10 od společnosti Aerojet Rockedyne. Motor je poháněn kapalným vodíkem a kapalným kyslíkem a generuje 110 kN tahu.

Od mise Artemis 4 by měla létat verze Block 1B a později Block 2.

Při prvních třech letech poletí SLS ve verzi Block 1. Počítalo se i s nákladní verzí rakety, ale je otázkou, zda bude mít vůbec co vynášet.

Vyrobila je společnost ArianeGroup. Slouží k tomu, aby se kosmická loď pohybovala různými směry nebo se otáčela do libovolné polohy.

Kosmická loď Orion bude astronauty dopravovat ke stanici Gateway, nebo na oběžnou dráhu kolem Měsíce. Svůj první let absolvovala už v prosinci 2014, kdy ji poprvé a naposledy vynesla raketa Delta IV Heavy.

Modul posádky (Orion Crew module)

Jedná se o opakovaně použitelnou kapsli pro posádku, poskytuje úložiště pro spotřební materiál a výzkumné nástroje a obsahuje dokovací port pro přesuny posádky. Modul posádky je jedinou částí kosmické lodi, která se po každé misi vrací na Zemi. Má tvar komolého kužele o průměru 5 metru a délce 3,3 metru. Na palubu se vejde 4 až 6 astronautů.

Posádka bude mít k dispozici ovládací panel se třemi obrazovkami s 67 spínači, což je docela velká úspora ve srovnání s raketoplánem, ve kterém bylo 10 displejů a na 1200 přepínačů.

Na rozdíl od kosmických lodí pro let na nízkou oběžnou dráhu musí Orion umět pracovat také s nabitými částicemi ze Slunce. V případě zvýšeného rizika se posádka přesune dolů pod podlahu do úložných skříní a vybuduje si úkryt z vaků, které obsahují zásoby a vybavení. Částečně to zachycuje video níže.

Motory MR-104G Reaction Control System Engines

Počet: 12

Tah: 0,7 kN

O pohon Orionu se sice stará servisní sekce, ale také na modulu posádky najdeme motory. Jejich úloha přijde poté, co se Orion odpojí od servisní sekce před vstupem do atmosféry. Motory zajistí správnou orientaci kosmické lodi pro vstup do atmosféry.



Uvnitř Orionu. Foto: Jessica Meir, NASA

Při průletu atmosférou ochrání loď tepelný štít z látky zvané Avcoat, která je ablativní. Během průletu postupně shoří a odvede tak teplo z kapsle.

Orion přistává stejně jako Apollo na padácích – celkem jich je během přistání postupně nasazeno 11. Vyrobeny jsou z kevlaru a nylonu. K přistání pak dochází do vody.



Tepelný štít Orionu ochrání posádku při návratu atmosférou před teplotou asi 2700 °C. Na fotografii je tepelný štít pro Artemis 2. Foto: NASA