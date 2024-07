Raketě Falcon 9 po startu selhal motor. Satelity Starlink se nepodařilo dostat na správnou oběžnou dráhu

SpaceX zaznamenal první vážný problém Falconu 9 po dlouhé době úspěchů. Společnosti se nepodařilo dostat nové satelity Starlink na správnou oběžnou dráhu. Při startu 11. července 2024 selhal během mise Starlink 9-3 druhý stupeň rakety.

Motor se „velmi rychle rozpadl“

Falcon 9 odstartoval dnes nad ránem středoevropského času z kalifornské základny Vandenberg Space Force Base. Na palubě nesl dvacet satelitů Starlink. První fáze letu proběhla podle plánu, včetně úspěšného přistání prvního stupně na plošině v Tichém oceánu.

Problémy se objevily až během druhého zážehu motoru Merlin na druhém stupni rakety. Tento zážeh měl trvat pouze jednu sekundu a jeho úkolem bylo upravit parametry oběžné dráhy. Elon Musk později na X oznámil, že u motoru došlo k tzv. RUD. To je zkratka z Rapid Unscheduled Disassembly a znamená to fakticky explozi.

Už během prvního zážehu druhého stupně bylo při přenosu vidět neobvyklé hromadění ledu kolem krytu motoru Merlin. To není běžné a mohlo to naznačovat únik paliva nebo jiný problém. Na videu si to můžete prohlédnout od času T+00:04:40.



Během přenosu startu byl vidět led u motoru druhého stupně rakety

V důsledku selhání byly satelity Starlink vypuštěny na nižší oběžnou dráhu, než bylo plánováno. Pokud se jim nepodaří dostat se vlastními silami do správné výšky, mohly by vstoupit zpět do atmosféry Země. Satelity Starlink jsou ale navrženy tak, aby se při návratu do atmosféry rozpadly, takže by neměly představovat riziko.

SpaceX uvedl, že se podařilo navázat spojení s pěti z dvaceti vypuštěných satelitů. Pomocí iontových motorů se je nyní pokouší dostat na vyšší oběžnou dráhu.

První vážná chyba po 354 úspěšných startech

Toto selhání je první vážnou poruchou Falconu 9 od června 2015. Tenkrát došlo k explozi rakety během letu s nákladní lodí Dragon pro Mezinárodní vesmírnou stanici (viz stránka o misi na Wikipedii). Od té doby Falcon 9 uskutečnil 354 úspěšných misí, což z něj činí jednu z nejspolehlivějších raket na světě.

Incident bude mít zřejmě dopad na plánované mise SpaceX. Koncem července měla být vypuštěna loď Crew Dragon s posádkou soukromé mise Polaris Dawn. V polovině srpna pak měla následovat mise Crew-9 pro NASA, která měla dopravit čtyři astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. Tyto lety by mohly být odloženy, pokud nebude zjištěna a odstraněna příčina selhání.

Federální letecká správa (FAA) již oznámila, že požaduje důkladné vyšetření incidentu. Spolu s následnými úpravami by to mohlo trvat i několik měsíců. SpaceX bude muset od FAA získat souhlas s obnovením letů Falconu 9 .

Selhání rakety má potenciální dopad i na širší kosmický průmysl. Mnoho zemí a společností spoléhá na Falcon 9 při vynášení svých satelitů na oběžnou dráhu. Jakékoli delší pozastavení jeho startů by mohlo způsobit zpoždění v řadě kosmických projektů.