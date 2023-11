Raketoplán X-37B se chystá na svou sedmou misi. Vůbec poprvé ho do vesmíru vynese Falcon Heavy

Na čtvrtek 7. prosince je předběžně naplánován start v pořadí již sedmé mise znovupoužitelného bezpilotního raketoplánu X-37B, označené jako USSF-52. Upozornil na to server SpaceNews.

Dotyčná mise zahrnuje řadu rozmanitých úkolů – například test provozu v nových orbitálních režimech nebo výzkum radiačních účinků na semena rostlin poskytnutá NASA (experiment Seed-2).

„Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit možnosti znovupoužitelného X-37B,“ komentoval to programový ředitel Joseph Fritschen.

Nosnou raketou bude Falcon Heavy

Zajímavé je, že raketoplán vůbec poprvé vynese do vesmíru raketa Falcon Heavy od SpaceX. Tento kontrakt ve výši 130 milionů dolarů získala Muskova společnost již v červnu 2018, neboť měla USSF-52 měla původně proběhnout v roce 2021. Nakonec však musela být odložena.

X-37B je derivátem X-37A navrženého NASA koncem 90. let. Program byl později přesunut pod U.S. Department of Defense a zhruba 10 let se kolem něj dělaly velké tajnosti.

V současnosti údajně existují dva tyto stroje, přičemž v rámci mise OTV-6 jeden z nich strávil na oběžné dráze těžko uvěřitelných 908 dní (a vytvořil tak nový rekord).