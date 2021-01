Raketový byznys Elona Muska se rozjíždí: Falcon 9 vynesl na oběžnou dráhu rekordních 143 satelitů

Společnost SpaceX Elona Muska vytvořila v neděli 24. ledna nový rekord. V rámci mise Transporter-1 vynesla raketa Falcon 9 na oběžnou dráhu 143 satelitů, což je s velkým náskokem nejvyšší počet umělých družic vynesených jednou raketou.

Podle původních plánů se měl start uskutečnit už v sobotu, nicméně z důvodu nepříznivého počasí byl odložen na následující den. Ani v neděli nebylo počasí úplně optimální, nicméně start nakonec proběhl a raketa se v 16:00 středoevropského času odlepila od startovací rampy.

Rekordní náklad

Zhruba po dvou a půl minutách, během kterých Falcon 9 vystoupal do výšky 87 kilometrů, došlo k oddělení prvního stupně. Ten byl použit již popáté – právě opakované používání raketových stupňů je jedním ze způsobů, jimiž SpaceX citelně snižuje náklady na vynášení družic. Tento stupeň byl v minulosti využit při misích Crew Demo-2 v květnu 2020, ANASIS-II v červenci 2020, Starlink-13 v říjnu 2020 a CRS-21 v prosinci 2020.

Následoval úspěšný zážeh druhého stupně, jehož úkolem bylo vynesení „zásilky“ družic do potřebné výšky. První stupeň se mezitím snášel k zemi, přičemž korigoval svou orientaci a rychlost pomocí motorů a roštových kormidel. Necelých deset minut po startu pak první stupeň úspěšně přistál na plošině lodě Of Course I Still Love You v Atlantském oceánu. Dalším úspěchem pak bylo zachycení krytů nákladového prostoru.

Druhý stupeň následně dosáhl požadované výšky a 91 minut po startu vypustil na oběžnou dráhu rekordních 143 satelitů, jež dohromady vážily kolem pěti tun. Mimo jiné se na orbitu dostaly například tři družice HawkEye 360 pro rádiové monitorování či cubesat NASA určený k testování pohonného systému na bázi vody.

Zakázkový let

Součástí nákladu bylo také 36 satelitů SuperDove pro pozorování Země, 17 satelitů konstelace Kepler, určené pro internet věcí, 36 pikosatelitů SpaceBEE či deset družic vlastního vesmírného internetového projektu Starlink. Jednalo se o první misi věnovanou programu SmallSat Rideshare, v jehož rámci SpaceX nabízí firmám a organizacím vynášení satelitů na oběžnou dráhu.

Cílem programu SmallSat Rideshare je snížit složitost a náklady na vypouštění malých družic. Konkrétně 200 kilogramů vynesených na sluneční synchronní oběžnou dráhu přijde na milion amerických dolarů, tedy v přepočtu asi 21,5 milionů korun.

Od roku 2019 bylo vypuštěno více než tisíc satelitů Starlink vyrobených v továrně SpaceX v Redmondu v americkém státě Washington. V tomto případě se jedná o první satelity, jež budou obíhat po polární oběžné dráze. Další start je naplánován na pátek 29. ledna ve 14:00 a vy ho můžete sledovat v přímém přenosu s českým komentářem Dušana Majera na Mall.tv.