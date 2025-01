Bude to raketový souboj roku. Do startu obřího nosiče New Glenn zbývá pár desítek hodin

Pokud vyjde počasí, zkraje příštího týdne nás čeká pořádná podívána a bezesporu raketový souboj roku. Do klidných vod, kterým už dekádu vládnou falkony Elona Muska, se totiž v neděli v 7:00 našeho času pokusí vstoupit nový hráč. Těžký a 98 metrů vysoký raketový nosič New Glenn Jeffa Bezose a jeho kosmického startupu Blue Origin.

Jen o pár desítek hodin později se pak v pondělí ve 23:00 opět odlepí od země největší raketa všech dob Starship Super Heavy a vydá se na svůj v pořadí už sedmý testovací let. Zatímco návratový první stupeň stodvacetimetrového monstra zachytí ramena startovací rampy – tzv. Mechazilla –, samotný Starship si poprvé vyzkouší vypuštění užitečného nákladu a odhodí desítku maket družice Starlink.

New Glenn by mohl falkonům skutečně zatopit

Takový je tedy alespoň plán platný v pátek ráno, původně totiž mohly obě rakety odletět už dnes. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám a vysokým vlnám v Atlantiku ale nakonec došlo k odkladu.



S rozměry 98×7 metrů patří New Glenn k těm největším raketám. Jen pro představu, zdaleka nejmohutnější Starship Super Heavy se může pochlubit rozměry 121×9 metrů a Falcon Heavy 70×12,2 metrů (tři stupně vedle sebe)

Dvoustupňový New Glenn čeká na svoji premiéru už od loňského roku a na rozdíl od evropského raketového nosiče Ariane 6 by mohl být pro SpaceX opravdu velmi vážnou konkurencí, která změní pravidla hry. A to hned ze tří důvodů.

Další velká raketa, která se také umí vracet domů

Zaprvé, i jeho první stupeň se řízeně vrací na zemský povrch, a půjde-li vše jako po másle, už tuto neděli brzy ráno našeho času nám to v praxi ukáže, pokusí se totiž přistát na speciální platformě nedaleko pobřeží Floridy.

New Glenn při sestupu používá stejně jako raketa Falcon 9 manévrovací kormidla a pevná křidélka pro udržení vztlaku při klouzavém letu. Po přiblížení k platformě pak zapálí brzdící motory a měkce dosedne.



První stupeň rakety New Glenn přistane na zemi, takže jej bude moci Blue Origin později znovu použít. Recyklace je i základem postupného zlevňování raketových startů SpaceX

I když to bude pro Blue Origin premiéra, kterou si SpaceX odbylo už před dlouhými lety, ve skutečnosti na tomto poli není žádným nováčkem. V poněkud menším provedení se totiž stejným způsobem vrací i první stupeň jeho turistické rakety New Shepard.

Blue Origin doufá, že jeden booster zvládne až 25 startů, což by mohlo vést k tomu, že nabídne srovnatelné, nebo i lepší ceny než SpaceX. New Glenn má totiž oproti základním falkonům ještě jednu výhodu, která bude platit přinejmenším do nasazení raket třídy Starship.

Dvojnásobná nákladní kapacita

Tou výhodou je velikost. New Glenn má v celé délce průměr 7 metrů, což je v případě nákladového prostoru o dobré 2 metry více, než je obvyklý pětimetrový standard. Díky tomu může nést mnohem rozměrnější břemeno.



Kupole nákladového prostoru, který má oproti konkurenci dvounásobný objem a nosnost, a dole náklad nedělní mise – technologický demonstrátor Blue Ring Pathfinder

Slovy čísel, zatímco New Glenn vynese na nízkou oběžnou dráhu až 45 tun zboží, aktuální generace Falcon 9 Block 5 zhruba jen 18,5 až 23 tun podle charakteru letu. Starship by sice mohl jednou nabídnout kapacitu jen těžko uvěřitelných 50 až 200 tun a vypuštěním několika prvních maket v pondělí večer se tomu opět o kus přiblíží, nicméně je stále ve vývojové fázi.

New Glenn v neděli ráno také nepoletí naprázdno, prostor totiž vyplní užitečná zátěž v podobě demonstrátoru jádra budoucí nákladní lodi Blue Ring – Blue Ring Pathfinder.

Na kolik přijde jeden let

Zvídavý čtenář jistě namítne, že tu je přece ještě Falcon Heavy – v podstatě tři falkony vedle sebe se schopností vynést na nízkou oběžnou dráhu zhruba 50 až 60 tun –, nicméně jeho starty jsou podle dostupných informací mnohem dražší.

Zatímco jeden let Falcon 9 přijde na 69,8 milionů dolarů (při zachování boosteru, ceník pro rok 2024) a let Super Heavy na 97 milionů dolarů (opět se zachovanými boostery, rok 2022), New Glenn by se mohl dostat na 68 milionů dolarů (odhad Arianespace, rok 2022).

Ale vždyť ta raketa nemá nic za sebou!

Takže to máme schopnost návratu prvního stupně, velkou přepravní kapacitu a možná i nižší cenu, k ekonomické udržitelnosti ale bude New Glenn potřebovat ještě to nejdůležitější – zákazníky.

Už dnes jich má nasmlouvanou celou řadu, nicméně to samé můžeme říci i o Ariane 6. Poprvé odstartovala zkraje loňského července a další let ji čeká až někdy během letošního roku. Premiérový start se ke všemu podařil zhruba tak na půl.



První stupeň rakety New Glenn pohání sedm znovupoužitelných motorů BE-4 na tekutý kyslík a zemní plyn (LOX/LNG). Každý z nich má tah 2 450 kN

Šestka sice úspěšně vynesla malé družice na oběžnou dráhu, později ale selhala a s ní i návratové kapsle několika dalších misí. Někteří zákazníci nakonec kvůli průtahům raději přesedlali ke k americké a dnes už lety ověřené konkurenci – SpaceX.

Stejný osud by mohl za jiných okolností potkat i Blue Origin. Ostatně, svěřili byste svoji velkou družici za miliony dolarů nováčkovi na scéně, jehož raketa New Glenn možná poprvé vybuchne, zatímco falkony se už mohou pochlubit skvělou letovou historií?

Certifikace od Pentagonu

Firma je ale v úplně odlišné situaci než kdejaký raketový startup. Vždyť za ní stojí druhý nejbohatší člověk planety Jeff Bezos a také zakladatel a toho času výkonný předseda Amazonu.

Nedělní premiéra bude zároveň prvním certifikačním letem pro Pentagon a některé další federální instituce, které zastřešuje United States Space Force (USSF). Ze současných nosičů má razítko samozřejmě Falcon 9, Falcon Heavy a loni o něj usiloval nový Vulcan Centaur (Boeing, Lockheed Martin).

Pokud uspěje i New Glenn, bude se moci ucházet o vojenské zakázky třeba na vynášení špionážních satelitů a další techniky.

Nosič pro tisíce družic satelitního internetu Kuiper

Dalším klíčovým zákazníkem bude už zmíněný Amazon, který potřebuje v následujících letech dostat na oblohu tři tisíce družic satelitního internetu Kuiper, o což se má postarat 70-80 letů nám už dobře známých dvoustupňových těžkotonážních raket:

New Glenn

Ariane 6

Vulcan Centaur

Ariane 6 se teprve pomaličku rozjíždí, Vulcan Centaur má jen o něco málo větší náskok (první dva loňské starty), takže na svým způsobem domácí Blue Origin a jeho nosiče New Glenn čekají v Amazonu jako na smilování.



New Glenn odstartuje z rampy LC-36 na mysu Canaveral. Blue Origin si komplex pronajal v roce 2015 a investoval do jeho modernizace více než miliardu dolarů. Samotnou raketu vyvíjí také na Floridě ve 14 kilometrů vzdáleném průmyslovém areálu

Ostatně, právě nedostatek raket nakonec přinutil Amazon dokoupit kapacitu i u SpaceX, která tak bude na nízkou oběžnou dráhu vynášet satelity svého úhlavního soupeře.

Nedělní start proto bude opravdu velký a s ohromným potenciálním dopadem na celý trh, který má dnes pod kontrolou SpaceX. Tedy alespoň v naší euroatlantické části světa.

A protože konkurence je zdravá a riziko monopolu SpaceX nebezpečné, nelze než popřát dobrý vítr a nízké vlny.