Raketový torpédoborec Zumwalt se vrací na moře s hypersonickým systémem

Není tajemstvím, že raketové stealth torpédoborce třídy Zumwalt nebudí respekt, ale spíše zklamání. Jejich vývoj provázely značné technologické a finanční problémy, které vedly k tomu, že namísto plánovaných 32 lodí bude mít tato třída pouhé 3, z nichž 2 už jsou hotové. Současně čiší z amerického námořnictva bezradnost, protože není jasné, jak by tyto lodě vlastně měly být využity.

Pěkně to ukazuje osud torpédoborce USS Zumwalt (DDG-1000), který se teď vrací na moře po dlouhých 14 měsících oprav a vylepšování. Zumwalt během těchto oprav přišel o problematické palubní dělo 155mm Advanced Gun Systems (AGS), jehož vývoj byl naprostým, až neuvěřitelným fiaskem.

Pro dělo, které mělo být určené k podpůrné palbě na pevninu z velké vzdálenosti, a každá loď třídy Zumwalt měla mít dvě tato děla na palubě, byl vyvinut pouze jediný typ munice Long Range Land Attack Projectile (LRLAP). Dělo mělo pálit tyto projektily s raketovým motorem do vzdálenosti až 150 kilometrů, což je samo o sobě úctyhodné.

Absurdní cena

Problém byl ve zcela absurdní ceně této munice, která se kvůli zrušení stavby zbývajících lodí, zvýšila z původních 35 tisíc na 800 tisíc až 1 milion dolarů na výstřel. Při takové částce by USS Zumwalt, který by střílel 10krát za minutu, mohl za jediné námořní cvičení zruinovat celé námořnictvo. Nemluvě o tom, že cena jednoho torpédoborce narostla z původních 1,3 na nynějších více než 9 miliard dolarů.

US Navy to rázně vyřešili a namísto ekonomicky nesmyslného děla na USS Zumwalt nainstalovali systém, který by měl odpalovat hypersonické střely Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS). Tímto hypersonickým systémem by měly být postupně vybaveny i oba zbývající torpédoborce třídy Zumwalt, i když do něho prozatím není k dispozici munice.

Komentátoři předpokládají, že tato radikální úprava by mohla torpédoborcům třídy Zumwalt nalít do nádrží „živou vodu.“ Hypersonické střely představují velmi ceněný ofenzivní prostředek s velkým ničivým potenciálem a lze očekávat, že budou určeny proti obzvláště hodnotným cílům. Zatím ale není jasné, kdy Zumwalt dostane pro hypersonický systém zmíněné rakety IRCPS. Snad k tomu dojde do konce roku 2025.