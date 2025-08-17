Rakety jsou drahé, a tak Amerika vyzbrojila torpédoborec lacinými interceptory Coyote

Drony se v poslední době prosazují i na moři a armády s nimi od teď musejí počítat. V pátek 27. července U.S: NAVY zveřejnilo snímek, který poprvé potvrzuje, že na raketovém torpédoborci třídy Arleigh Burke USS Bainbridge (DDG 96) nainstalovali protidronový systém Coyote.
Snímek byl pořízený během cvičení NATO Neptun Strike v Jónském moři. Přítomnost systému Coyote podle komentátorů jasně dokládá stále výraznější posun doktríny směrem k obraně vůči bezpilotním prostředkům – včetně malých a středních dronů –, vůči nimž je žádoucí nasazovat systémy, které nebudou astronomicky dražší než hrozby, které by měly likvidovat.
Coyote proti malým hrozbám
Torpédoborec USS Bainbridge je přidělený k úderné skupině letadlové lodi Gerald R. Ford, kde brání cenné námořní prostředky ve složitém operačním prostředí dnešní doby. Obrana proti malým a středním dronům se takové lodi každopádně hodí.
Instalace kojotů na torpédoborci USS Bainbridge
Systém Coyote společnosti Raytheon je založený na relativně levných interceptorech, jejichž odpalovací systém je instalovaný poblíž zadních buněk vertikálního odpalovacího systému Mk 41 dotyčného torpédoborce. Coyote vytváří vrstvu obrany především proti malým, pomalým a nízko letícím dronům.
Raketové drony
Interceptory Coyote nejsou klasické rakety, ale spíše raketové drony, které jsou schopné manévrovat a vyčkávat (loitering) na své cíle. Systémy Coyote, především ve variantě Block 2, jsou již nasazovány u amerických jednotek a už v reálných situacích zasahovaly proti dronům.
Coyote vystřelený z pozemního vozidla
Podstatnou výhodou Coyote by měla být cena, přičemž jeden interceptor stojí cca 100 tisíc dolarů. Jsou násobně levnější než rakety protiletecké obrany dlouhého dosahu, jako jsou SM-2 Block IIIC nebo ESSM.
Americké námořnictvo se sice formálně nevyjádřilo, zda hodlají namontovat systémy Coyote na všechny torpédoborce třídy Arleigh Burke, ale snímky podobných instalací na USS Winston S. Churchill naznačují, že zřejmě nepůjde o jedinou loď.