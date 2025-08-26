Ranní káva zlepšuje náladu. Účinek je nejpatrnější do 2,5 hodin po probuzení

Ranní káva není jen rutina, ale podle společné studie Bielefeld University a University of Warwick souvisí s vyšší mírou pozitivního naladění v běžném životě. Ve dvou studiích trvajících 14 a 28 dní vědci sledovali celkem 236 mladých dospělých ve věku od 18 do 29 let. Ti sedmkrát denně hlásili přes mobilní aplikaci svou náladu i to, zda během posledních 90 minut pili kofein. Výsledky jsou pro milovníky tohoto nápoje potěšující.
Největší kouzlo se odehrává zhruba do 150 minut (tj. 2,5 hodiny) po probuzení. Právě v tomto časovém okně má kofein nejvýraznější vliv na pozitivní emoce, jako je pocit štěstí a nadšení. Později efekt slábne a navečer znovu mírně roste. Zajímavé je, že zatímco pozitivní emoce (radost, nadšení či spokojenost) po kávě rostly znatelně, negativní nálady jako smutek nebo rozladění se měnily výrazně méně.
Univerzální pozitivní účinek ranní kávy
Stejně tak i úzkost, která je často spojována s vysokými dávkami kofeinu, zůstávala prakticky stejná. Zdá se tedy, že kofein sice umí povzbudit a potěšit, ale starosti z pracovních termínů či partnerských krizí po vypití šálku espressa prostě nevyprchají.
Jak se během dne mění vliv kávy na náladu
Jak to celé funguje? Kofein v našem mozku blokuje adenosinové receptory. Adenosin si můžeme představit jako jakousi mozkovou brzdu, která tlumí aktivitu a způsobuje únavu. Kofein tuto brzdu uvolní, což brání pocitu ospalosti a vede k většímu uvolňování povzbuzujících látek, například dopaminu, spojovaného s pocity radosti a odměnou. Tímto mechanismem nám pomáhá překonat ranní setrvačnost a cítit se energičtěji.
Překvapilo také, že pozitivní účinek ranní kávy je prakticky univerzální. Efekt není závislý na tom, zda ji člověk pije jen občas, nebo několikrát denně. Stejně tak se nelišil vzhledem k tomu, zda účastníci trpěli úzkostmi, mírnými depresemi nebo problémy se spánkem. To trochu boří představu, že na citlivější jedince má kofein zásadně odlišný vliv. Spíše to vypadá, že pokud jim tento nápoj vyloženě nedělá zle, je vliv na náladu u všech podobný.
Káva o samotě má silnější efekt než ve společnosti
Zajímavou roli hrají i okolnosti. Povzbuzující dopad kofeinu na náladu je silnější, pokud se cítíme unavení, což dává smysl. Naopak, když pijeme kávu ve společnosti, je její vliv na naši psychiku o něco menší. Sociální kontakt totiž sám o sobě ovlivňuje náladu a kofein v takových chvílích ustupuje trochu do pozadí. Oproti tomu osamělý ranní šálek může být malým, ale účinným katalyzátorem dobré nálady na začátek dne.
Nabízí se relativně prosté vysvětlení: první šálek po noci bez kofeinu může zmírňovat lehké abstinenční příznaky, které se u pravidelných pijáků nahromadí během spánku. Proto právě ranní káva působí tak osvobozujícím dojmem. I mírní konzumenti mohou pociťovat lehké abstinenční příznaky, které první šálek spolehlivě zažene.
Připomeňme ale i odvrácenou stránku. Kofein je návykový a jeho nadměrná konzumace může vést k nespavosti, bušení srdce či zažívacím potížím. Odborníci doporučují nepřekračovat 400 mg denně, což jsou zhruba čtyři běžné šálky. Přesto všechno studie ukazuje, že tento ranní rituál není jen rutina, ale reálně dokáže naladit mysl pozitivněji. Snad i proto se stal šálek po probuzení jedním z nejuniverzálnějších lidských rituálů.