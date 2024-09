Rčení „ráno moudřejší večera“ skutečně platí. Spánek může být klíčem k lepším rozhodnutím

Určitě jste už slyšeli o důležitosti prvního dojmu. Patrně jste také přišli na to, že rozhodnutí, která na základě tohoto dojmu uděláte, nemusejí být zcela správná. Spravit to může kvalitní noční spánek. Nejnovější výzkumy totiž ukazují, že to, jak si pamatujeme události a jak na nás působí naše první dojmy, může výrazně ovlivnit časový odstup.

Jedna z fascinujících studií, kterou vedla Allie Sinclair z Dukeovy univerzity, zkoumala, jak naše mozky zpracovávají různé zážitky. V rámci tohoto experimentu se účastníci ocitli ve virtuálním „garážovém výprodeji“, kde si prohlíželi digitální krabice plné různých předmětů.

Nejlepší je se na to vyspat

Každá krabice obsahovala předměty různé hodnoty, od laciných kousků až po opravdové poklady. Podstatné bylo, že celková hodnota jednotlivých krabic byla stejná a rozdíly spočívaly pouze v tom, jak byly cenné předměty uloženy. Některé krabice začínaly hodnotnými předměty, jiné je měly uprostřed nebo na konci.

Když měli účastníci odhadnout hodnotu krabic ihned po jejich prohlédnutí, favorizovali ty, kde byly na začátku cenné předměty. Tento jev, známý jako „efekt primárnosti“, znamená, že první informace, kterou vnímáme, má na nás větší vliv než ta následující. Účastníci věřili, že tyto krabice jsou o 10 % cennější, než byly ve skutečnosti. Tento psychologický klam ukazuje, jak silně nás může ovlivnit prvotní zážitek – i když není objektivně přesný.

Ale co když si dáme na rozhodnutí čas? Ve stejné studii dostali někteří účastníci možnost „vyspat se na to“ a o svých rozhodnutích uvažovat až druhý den. Výsledky byly překvapivé – po noční pauze již nepreferovali pouze krabice s hodnotnými předměty na začátku.

Místo toho se jejich hodnocení vyrovnalo, ať už byly cenné předměty v jakémkoli pořadí. Tento efekt naznačuje, že mozek během spánku zpracovává vzpomínky a umožňuje nám podívat se na zážitky objektivněji a bez zkreslení prvním dojmem.

Vliv prvního dojmu

To všechno souvisí s tím, jak náš mozek zpracovává odměny a pozitivní zážitky. Když zažijeme něco příjemného, máme tendenci pamatovat si to na základě klíčových momentů. Pokud nás něco pozitivního potká na začátku, náš mozek má tendenci vnímat celý zážitek jako lepší.

Tento mechanismus se pravděpodobně vyvinul jako způsob, jak rychle vyhodnocovat určité situace – třeba abychom se rychle rozhodli, zda má smysl pokračovat ve sledování filmu nebo čtení knihy. Nicméně, jak ukazují výsledky výzkumu, když máme k dispozici více času, dokážeme situaci zhodnotit jako celek lépe.

Výsledky tohoto výzkumu mají praktické dopady. Představte si například, že vybíráte kandidáta na pracovní pozici. Pokud se rozhodnete hned po pohovoru, může vás silně ovlivnit první dojem. Možná si ani neuvědomíte, že někdo, kdo měl trochu slabší začátek, nakonec podal mnohem lepší výkon. Ale pokud si dáte čas a rozhodnete se až s určitým odstupem, pak vaše hodnocení může být mnohem objektivnější a přesnější.

Ne vždy je rychlé rozhodnutí špatné

Podobně to funguje i v jiných situacích, jako je hodnocení restaurací nebo služeb. Když jdete do restaurace a první chod je vynikající, může vás to ovlivnit natolik, že budete mít tendenci hodnotit celou návštěvu pozitivněji. Pokud však nad tím budete přemýšlet s odstupem, možná si uvědomíte, že hlavní jídlo nebylo nic moc, a tím pádem bude vaše hodnocení o něco objektivnější.

Ne vždy je však rychlé rozhodnutí špatné. Jak říká hlavní autorka studie Allie Sinclair, v některých případech nám první dojem může ušetřit čas. Pokud například rozkoukaný film nepůsobí v prvních minutách slibně, může být lepší přepnout na něco jiného. Jestliže jde ale o dlouhodobější záležitosti, jako je výběr zaměstnance nebo důležité investice, „vyspat se na to“ vám může pomoci udělat rozumnější a vyváženější rozhodnutí.

Závěry tohoto výzkumu také přinášejí nové poznatky o tom, jak náš mozek zpracovává a ukládá vzpomínky. Zdá se, že během spánku dochází k jakémusi „sešívání“ zážitků do jedné souvislé vzpomínky, která nám pomáhá v budoucnu dělat lepší rozhodnutí. Možná je to další důkaz toho, jak důležitý je kvalitní spánek – nejen pro naše zdraví, ale i pro schopnost rozhodovat se správně.

Ráno moudřejší večera

Zkrátka, ať už jde o první dojem z nového filmu, rozhovoru s potenciálním zaměstnancem nebo chutného předkrmu, dejte si čas na rozhodnutí a dopřejte si možnost „vyspat se na to“. Možná vás překvapí, jak odlišně budete s odstupem vnímat to, co vás na první pohled zaujalo.

Studie má samozřejmě svá omezení – například to, že primárně využívala účastníky ze Spojených států, což může omezit zobecnění výsledků na jiné populace. Také umělá povaha úkolu v podobě virtualizovaného „garážového prodeje“, přestože umožňuje přesné ovládání, nemusí plně zachytit složitost zážitků ze skutečného světa.

