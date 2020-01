Realizace projektu Starlink mohla být schválena v rozporu s americkým zákonem o životním prostředí

Federal Communications Commission (FCC) mohla provozování satelitů Starlink schválit v rozporu se zákonem. Alespoň to plyne z článku, který na toto téma publikoval student práv Ramon Ryan.

„Je tu jeden zákon, National Environmental Policy Act (NEPA), který vyžaduje, aby federální agentury důkladně zvažily své jednání,“ řekl Ryan magazínu Scientific American.

„Nedostatečné přezkoumání těchto komerčních satelitních projektů ze strany FCC porušuje NEPA, takže v nejzákladnějším smyslu by to bylo nezákonné,“ dodal.

Jak by asi dopadl případný soud?

NEPA byl zaveden v roce 1970, aby všechny federální agentury donutil brát v úvahu možné dopady realizace různých záměrů na životní prostředí. Pokud existuje jasný důkaz o neexistenci takových dopadů, lze tento požadavek obejít tzv. „kategorickým vyloučením“.

FCC takovou výjimku získala v roce 1986 a to na téměř všechny své aktivity – včetně těch ve vesmíru. Ryan nicméně tvrdí, že u soudu by to nemohlo obstát.

„Pokud by na FCC byla podána žaloba kvůli nesouladu s NEPA, pravděpodobně by prohrála,“ prohlásil. Důvodem je právě to, že FCC by ani při nejlepší snaze nebyla schopna dokázat, že komerční satelity životní prostředí neovlivňují.