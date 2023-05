Recyklace a rekuperace. Výrobce kultovní paštiky Májka předvedl technologii, která šetří vodu, energie i peníze

Jméno společnosti Orkla Foods vám možná nic neřekne, ale její potravinářský závod Hamé Babice už má docela známé jméno a jím vyráběná kultovní paštika Májka povýšila až na jeden ze znaků češství (minimálně v internetových memech). Norské firmě patří také značky Vitana, Znojmia, Otma, Felix, Hamé a další.

Ale proč tyhle potravináře zmiňujeme na technologickém webu? Protože v týdnu představili vlastní technologii na rekuperaci a recyklaci vody. Při sterilování potravin se používá značné množství vody, kterou je nutné ohřát. Dříve na konci procesu odcházela z továrny voda i s teplem, nový systém ji z velké části zrecykluje.

Voda

Dříve závod v Babicích na Moravě spotřeboval 450 milionů litrů vody za rok, dnes díky novému systému šetří 45 % a až v létě přejde do plného provozu, bude to až 75 %. To je 300 milionů litrů, které nebude nutné vyčerpat, což podpoří udržitelnost spodních vod v oblasti. Vojtěch Čambala, ředitel závodu Hamé Babice, takovou úsporu přirovnává ke spotřebě města s asi deseti tisíci obyvateli.

Více než 99 % vody používané v závodě Hamé Babice pochází z deseti vlastních studní v okolí. Jde o jednu z nejteplejších oblastí v České republice s výraznou degradací podzemních vodních zdrojů. Ty chce společnost Orkla chránit a zároveň se připravit na budoucnost, kdy může být podzemní vody dlouhodobý nedostatek.



Horká voda se po sterilizaci produktů shromažďuje v nádržích, upravuje se a znovu používá. Prochází uzavřenou smyčkou, což výrazně snižuje potřebu čerpat novou vodu.

„Technologie je velmi složitá. Vodu čerpáme z deseti podzemních vrtů a každý z nich má unikátní složení. Proto se voda musí upravovat, aby měla vždy stejné složení. A protože jsme v potravinářství, samozřejmě musíme dodržovat přísné hygienické předpisy. Nemůžeme například po sterilizaci vodu jen tak vzít a znovu použít. Je nutné ji vždy znovu vyčistit a upravit,“ vysvětluje manažer projektu Tomáš Proksa a dodává, že díky nové technologii se také o 75 % snížilo množství používaných chemikálii i náklady na údržbu.

Energie a ekonomika

Rekuperací tepla se každý rok uspoří zhruba 5 000 MWh energie. Nespálený plyn, který se k ohřevu používá, lze přepočítat 1 000 tun CO 2 . Střecha budovy, v níž je projekt umístěn, nese fotovoltaické panely a firma tvrdí, že díky nim je provoz celé technologie energeticky neutrální.



Vedle většinové úspory vody nová technologie využívá i zbývající energii z horké vody na předehřev pro další procesy.

Investice ve výši 80 miliónů korun přinese značné úspory a firma si slibuje návratnost pouhých několik let. První fáze ukázala, že technologie funguje skvěle, takže se do léta připojí i zbývající části výroby. Cílem je najít řešení, jak zachránit dalších až 20 % používané vody a také jak využít teplo z výroby pro vzduchotechniku a topení v prostorách závodu.

Projekt 20. dubna tohoto roku získal ocenění Sustainability Star 2023.