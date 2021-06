Recyklaci baterií do elektromobilů by mohly usnadnit bakterie

Bakterie by nám mohly poskytnout vysoce efektivní a ekologický způsob extrakce drahých kovů z použitých baterií pro elektromobily. Alespoň podle badatele Sebastiena Farnaudera z Coventry University.

Farnaud v článku pro The Conversation tvrdí, že dotyčná technologie – tzv. biotěžba, v angličtině biomining – by nám nejen umožnila recyklovat mnohem více baterií než dosud, ale že celý proces by byl díky ní také méně energeticky náročný.

Biomining spoléhá na mikroby, které jsou schopny oxidovat kovy. Kromě extrakce kovů z rud v těžebním průmyslu se v současnosti používá také k získávání cenných materiálů z desek plošných spojů, solárních panelů a dokonce i jaderného odpadu.

Tento postup vyžaduje, aby se bakterie pěstovaly uvnitř inkubátorů při teplotě cca 37 stupňů Celsia. V porovnání s tradičními metodami recyklace je díky své malé uhlíkové stopě mnohem „zelenější“.

„S biominingem by se recyklace mohla stát začátkem i koncem životního cyklu EV bakterií… můžeme produkovat vysoce kvalitní suroviny pro nové baterie při nízkých environmentálních nákladech,“ argumentuje Farnaud.

Titulní foto: RudolfSimon, CC BY-SA 3.0