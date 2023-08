Ředitelka Jet Propulsion Laboratory: „Mimozemskou kosmickou loď jsem nikdy neviděla.“

Ředitelka Jet Propulsion Laboratory (JPL) Laurie Leshin během nedávného rozhovoru pro Fox 10 mj. musela čelit dotazu, zda již někdy viděla kosmickou loď mimozemského původu. A její odpověď byla jasná.

„Absolutně ne. Ne,“ konstatovala pobaveně a dodala, že až dosud s ní o tomto nikdo nehovořil.

Leshin si je nicméně dobře vědoma toho, že o dané téma je v poslední době velký zájem. „Naším zájmem zase je sledovat vědecké důkazy při hledání života někde jinde a myslím, že během našich životů máme šanci na tuto otázku odpovědět,“ prohlásila optimisticky.

Vypátrat nějakou formu mimozemského života prý patří mezi jednu z největších ambicí zaměstnanců JPL. Nejzajímavější by samozřejmě bylo narazit na inteligentní bytosti, nicméně obrovský úspěch by představoval i objev nějakých „primitivních“ mikrobů.

„Snažíme se prozkoumat všechny druhy míst v naší Sluneční soustavě i mimo ni, kde by život mohl být,“ uvedla Leshin.

„Pokud jste vědec, tak ta jednoznačně největší otázka, jakou si můžete položit, je právě: ‚jsme ve vesmíru sami?‘ Takže to je to, na co se snažíme odpovědět…“ uzavřela.