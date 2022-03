Řekneme vám pravdu. Co vlády nechtějí, abyste věděli o 5G, covidu a chemtrails. Finsko neexistuje

V roce 2017 zahájil americký rapper B.o.B (vlastním jménem Bobby Ray Simmons Jr.) crowdfundingovou kampaň na vypuštění satelitu, který by tuto teorii potvrdil. Jeho cílem bylo vybrat 200 000 dolarů, později se částka zvýšila na 1 milion dolarů. Fyzikové se sice představě ploché Země vysmívají, ale tato myšlenka získává na popularitě. Dnešní vyznavači ploché Země však nejsou první, kdo pochybuje o tom, co se zdá být nezpochybnitelné.

Tyto země budují celou finskou mytologii, masivně investují do natáčení „finských“ filmů (ve skutečnosti jde o exteriéry z Ruska, Běloruska či Gruzie). Finance posílají také do Švédska, aby o záležitosti mlčelo. Vytvořily finštinu, kdy jde ve skutečnosti o maďarštinu, ale kdo by poznal rozdíl… Vládní konspirátoři nepřetržitě konstruují zpravodajství ze země, která neexistuje. Jen si zkuste najít jakoukoliv „zprávu z Finska“ a pak si vyobrazené osoby vyhledejte v internetových fotobankách.

Důkazů, že série událostí, jež se odehrály v inkriminovaný den na území Spojených států, nebyly dílem arabských teroristů, je celá řada. Například rychlost zřícení budov neodpovídala tomu, co jsme mohli vidět při požárech jiných mrakodrapů. Stopy na místě údajného nárazu letadla do Pentagonu jasně nasvědčovaly tomu, že se jednalo o průstřel raketou, což potvrdilo i několik očitých svědků.

Co se vlastně stalo ve skutečnosti? To pořádně nikdo neví. Některé zdroje uvádějí, že onemocnění covid-19 vůbec neexistuje . Jiné sice jeho existenci připouštějí, avšak zdůrazňují, že se jedná o banální nemoc, která sama o sobě není nebezpečná. Nakažení dle nich umírali s covidem, nikoli na covid.

Čipování lidí

Vlády po celém světě netouží po ničem jiném než mít absolutní kontrolu nad každým jedincem. Z tohoto důvodu potřebují své občany očipovat. Jenže jak něco takového provést? Nejlépe v rámci hesla „Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.“

Do jedné lahvičky s očkovací látkou se vejde až šest čipů

V předchozí kapitole jsme zmínili covid-19, který mocní tohoto světa zneužili ve svůj prospěch. Zatímco první fáze údajné pandemie se nesla v duchu ovládání davu strachem, druhá přišla s dalšími metodami a nástroji, jak ovládnout lidstvo jednou provždy. Ano, řeč je o očkování.

Podávání vakcín totiž bylo jen pouhou zástěrkou – místo očkovací látky byly do těl důvěřivých občanů vpravovány malé čipy určené ke sledování. Existuje řada důkazů, které to potvrzují. Části očkovaných se na telefonu zlepšil signál mobilní sítě, někteří naopak zaznamenali jeho zhoršení vlivem rušení rádiovými vlnami vysílanými čipem.

Očkování prostě bylo jen záminkou, jak přesvědčit občany a nainstalovat do nich čip, umožňující sledování jejich pohybu a chování. Tuto pravdu vyjevil lidstvu například emeritní arcibiskup arcidiecéze Guadalajara Sandoval Iñiguez, který je v tomto směru považován za kapacitu v oboru. Komplot vysvětluje i globální nedostatek čipů. Výrobní kapacity totiž místo automobilek a výrobců počítačů vytížily mikroprocesory pro vakcíny.

Za celou věcí se sledovacími mikročipy nestojí nikdo jiný než miliardář Bill Gates. Byl to právě on, kdo již v roce 2015 téměř přesně předpověděl celosvětovou epidemii. Jak je to možné? Jednoduše proto, že o ní věděl, a dokonce se sám podílel na jejích přípravách. Inu, když se mu nepovedlo ovládnout lidstvo pomocí Windows, musel na to jít jinak.