Rekord elektrického Porsche Taycan: na cestě napříč USA strávilo na nabíječce necelé 2,5 hodiny

Elektromobil Porsche Taycan se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Při jízdě napříč Spojenými státy z kalifornského Los Angeles na západním pobřeží do New Yorku na východním pobřeží strávil na nabíječce méně než dvě a půl hodiny, chlubí se německá automobilka.

Řidič Wayne Gerdes, který je několikanásobným držitelem rekordů v dojezdu v jiných vozidlech, se rozhodl vytvořit si jedinečnou vzpomínku: překonat nejkratší dobu nabíjení při přejezdu Spojených států v elektromobilu. Dosavadní rekord činil 7 hodin, 10 minut a 1 sekundu.

Elektrickým Porschem napříč Amerikou

Gerdes úspěšně absolvoval trasu dlouhou 2 834,5 mil, tedy v přepočtu 4 561,7 kilometrů, přičemž na nabíjecích stanicích strávil celkově jen 2 hodiny, 26 minut a 48 sekund. Zásadní podíl na tom měly rychlonabíječky s výkonem až 350 kilowattů. Během cesty nabíjel celkem osmnáctkrát, takže průměrně ujel na jedno nabití 253 kilometrů a nabíjel 8 minut a 9 sekund.

„Při porovnání nabíjecího výkonu různých elektromobilů, které jsem dosud řídil, nastavuje Taycan vysokou laťku,“ řekl Gerdes. „Když jsem poprvé nabíjel na 350kW nabíječce, dostal jsem se ze 6 na 82 procent za pouhých 22 minut.“

Samotné Porsche uvádí, že Taycan se s dostatečně výkonnou rychlonabíječkou se střídavým proudem dokáže dostat z 5 % na 80 % za přibližně 22,5 minuty. Nad 80 % však rychlost nabíjení výrazně klesá, částečně proto, aby nedošlo ke zkrácení životnosti akumulátoru.

Zápis do Guinnessovy knihy rekordů

Aby se Gerdes mohl zapsat do Guinnessovy knihy rekordů, musel splnit řadu náročných požadavků. Například musel za účasti nezávislých svědků pečlivě zaznamenat každou zastávku. Každý ujetý kilometr byl natočen na video a sledován pomocí GPS. Nakonec musel být před uznáním certifikován porotou rozhodčích.

Pro zisk rekordu byl použit standardní vůz Porsche Taycan z roku 2021 vybavený baterií Performance Battery Plus, která podle EPA umožňuje dojezd 362 kilometrů. Součástí výbavy bylo také několik příplatkových doplňků, jako je adaptivní tempomat, paket Premium a Porsche Electric Sport Sound. Při přípravě si Gerdes naplánoval trasu napříč Amerikou pomocí aplikací Plug Share a Electrify America.

Po dokončení rekordní cesty pochopitelně unavený, ale nadšený Gerdes uvedl: „Jsem pyšný a upřímně trochu překvapený, že se mi podařilo stanovit nový rekord s takovým náskokem. Taycan si vedl ještě lépe, než jsem očekával. Jeho výkon, komfort a jízdní vlastnosti byly vynikající, a kromě rychlosti nabíjení vynikala také jeho efektivita.“ Dosažený rekord je známkou toho, jak daleko se v posledních letech ve Spojených státech posunula veřejná infrastruktura pro elektromobily.