Rekordně velká ozónová díra nad Arktidou se sama uzavřela

V Arktidě letos došlo k neobvyklé události – v ozónové vrstvě se objevila velká díra. Odborníci z evropského satelitního programu Copernicus tento jev sledovali a nyní předložili důkazy o tom, že dotyčná díra se uzavřela.

Díry v ozónové vrstvě byly nad Arktidou zaznamenány již v minulosti, například v roce 2011. Tato konkrétní však podle Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) byla rekordní.

Její rozloha totiž činila téměř 1 milion kilometrů čtverečních, což mnohé badatele překvapilo.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



