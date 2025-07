Rekordní srážka černých děr vytvořila monumentální gravitační tsunami. Jako když hodíte do rybníka 200 Sluncí

Letos je to už deset let od první úspěšné detekce gravitačních vln. Rodí se při monumentálních kosmických srážkách – typicky černých děr – a v současnosti se jim věnuje trojice observatoří LIGO (USA), VIRGO (Itálie) a KARGA (Japonsko).

Mark Hannam z britské Cardiff University a jeho spolupracovníci měli před časem štěstí, když zachytili doposud největší srážku černých děr. Výsledkem byl nový objekt s hmotností více než 225 Sluncí a gravitační vlny s označením GW231123. Dosavadním šampionech byl přitom objekt o ekvivalentu asi 142 Sluncí, jehož zrod prozradily gravitační vlny GW190521 z roku 2019.

Jak vypadá srážka dvou černých děr:

Srazili se dva už oplácaní jedlíci

Obě černé díry byly podle výpočtů těžší, než kolik by mělo být podle fyzikálních teorií možné při jejich vzniku během zhroucení masivní hvězdy. To naznačuje, že zřejmě dříve prošly srážkami s jinými tělesy a jejich hmotnost se postupně navýšila. Podporuje to i zjištění, že velmi rychle rotovaly.

Badatelé odhadují, že se srazily černé díry o hmotnostech 66 a 85 Sluncí. Hvězdy hmotnější než 40 až 60 Sluncí by přitom měly explodovat jako takzvaná supernova párové nestability, po které ve vesmíru vůbec nic nezůstane.