Rekordy na obloze: Nejrychlejší letoun čeká na překonání už 45 let

Tyto hodnoty jsou však měřeny vůči zemi, přičemž se ale ke vzletu využívalo větru. Skutečná vzdušná rychlost nebyla zaznamenána, ale pravděpodobně se pohybovala kolem 60 km/h . Jenže v té době se ještě rychlostní rekordy dosažené ve vzduchu oficiálně neměřily, takže hodnoty jsou spíše pro zajímavost, abyste mohli porovnat, kam jsme se během 118 let posunuli.

První let byl dlouhý 39 metrů a trval 12 sekund, čímž byla stanovena historicky první hodnota 11,7 km/h . Až čtvrtý, poslední let toho dne, však lze považovat za řízený. Wilbur Wright během něj překonal vzdálenost 279 metrů během 59 sekund, takže průměrná rychlost byla 17 km/h.

Jaké je nejrychlejší letadlo na světě? Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou odpověď, neboť Mezinárodní letecká federace (FAI) třídí rekordy do několika tříd. Ty se pak dále dělí do hmotnostních kategorií, podle pohonu, v přímém směru a na okruzích různých velikostí.

V říjnu téhož roku se se svým bratrem Robertem pokusil o rychlostní let mezi Paříží a sopečným dómem Puy de Dôme, který chtěli stihnout za méně než šest hodin. Jejich letoun však havaroval v kantonu Boissy-Saint-Léger a oba se vážně zranili. Léon Morane zemřel během epidemie „španělské“ chřipky v říjnu 1918.

Posuneme se do roku 1910 , kdy Francouz Léon Morane u Remeše v letadle Blériot 10. června dosáhl rychlosti 106,508 km/h , čímž jako první překonal hranici 100 km/h. Kromě toho stanovil i nový výškový rekord, neboť se během letu dostal do výšky 2 500 metrů.

6. července 1944 dosáhl ve stíhačce Messerschmitt Me 163B V18 rychlosti 1130 km/h , nicméně kvůli vibracím přišel stroj o téměř celý povrch kormidla. S ohledem na výšku je poměrně pravděpodobné, že se jednalo o první let nadzvukovou rychlostí . Dittmar zemřel při havárii v roce 1960, když testoval lehké letadlo vlastní konstrukce HD-153 Motor-Möve, nedaleko letiště Essen/Mülheim.

Historicky prvním člověkem, který letěl rychlostí vyšší než 1000 km/h, byl Němec Heini Dittmar . 2. října 1941 dosáhl ve stíhacím letounu Messerschmitt Me 163A V4 , poháněném raketovým motorem, rychlosti 1003,67 km/h . Rekord však nebyl oficiálně uznaný Mezinárodní leteckou federací.

Ve stejný den Irwin stanovil ještě dva americké rekordy ve stoupání. Do výšky 3000 metrů se dostal za 41,8 sekund a do 25 000 metrů během 4 minut, a 26,03 sekund. Během tohoto pokusu dosáhl jeho stroj maximální výšky 27 813 metrů.

Hranici 2000 km/h se podařilo překonat 16. května 1958 . Kapitán amerického letectva Walter W. Irwin dosáhl ve stíhacím letounu Lockheed F-104 Starfighter rychlosti 2259,5 km/h . Rekordní let se odehrál na 24 kilometrů dlouhém okruhu v blízkosti Edwardsovy letecké základny.

Notně vousatý rekord

Hranici 3000 km/h překonali 12. ledna 1966 Alvin S. White a Carl Cross v prototypu strategického bombardéru North American XB-70 Valkyrie. Tato hodnota však nebyla Mezinárodní leteckou federací uznána jako oficiální rekord.



North American XB-70 Valkyrie

Dosud nepřekonaný je rekord strategického průzkumného letounu Lockheed SR-71 Blackbird. Dne 28. července 1976 dosáhli američtí piloti Eldon W. Joersz a George T. Morgan Jr. oficiálně uznané rychlosti 3529,6 km/h, což odpovídá zhruba hodnotě Mach 3,3.



Lockheed SR-71 Blackbird

SR-71 také drží rekordní čas pro let z New Yorku do Londýna - 1. září 1974 překonal vzdálenost 5 570,79 km v čase 1 hodina 54 minut a 56,4 sekundy, čemuž odpovídá průměrná rychlost 2 908 km/h.