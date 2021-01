Renezanční pevnosti slaví překvapivý návrat – v severní Africe

Sébastien Le Prestre markýz de Vauban byl slavným stavitelem pevností ve službách francouzského krále Slunce, Ludvíka XIV. Stavbu bastionových pevností povýšil na sofistikovanou vědu a stal se jednou z nejznámějších postav historie vojenství.

Vaubanovy pevnosti jsou velmi účelná a zároveň vysoce estetická díla stavitelství renesance a klasicismu, která ale již před velmi dlouhou dobu ztratila praktické využití. Proto bylo velkým překvapením, když nedávno vyšlo najevo, že pevnosti tohoto typu vyrostly v severoafrickém Mali.

Postavila je tam francouzská armáda, konkrétně „17e régiment du génie parachutiste“, což je jednotka, kterou Francouzi nasazují do rozmanitých operací v rámci Války proti teroru, prakticky po celém světě. Teď operují v Mali, kde společně s armádami USA a dalších evropských zemí pomáhají místní vládě v boji s islamisty.

Design starý cca 350 let

Francouzi v Mali vybudovali přinejmenším dvě bastionové pevnosti, které mají tvar pětiúhelníku. Design, který je starý zhruba 350 let, je za jistých podmínek očividně stále použitelný. Takováto pevnost umožňuje obráncům pálit na boky útočících jednotek, a přitom útočníkům neposkytuje žádné krytí, které by při tom mohli využít.

Proč se francouzská armáda vrátila k bastionovým pevnostem? V Mali je možné vybudovat takovou pevnost s rozumnými náklady a přitom může být velmi užitečná. Armádní specialisté předpokládají, že malijští islamisté nepředstavují příliš sofistikovaného a vycvičeného soupeře.

Lze očekávat, že takový protivník bude zkoušet spíše hromadné pozemní útoky, jimiž se bude snažit převálcovat obranu pevnosti. Technologicky zdatný a vycvičený nepřítel by si s takovou pevností samozřejmě rychle poradil. Naopak by uvítal, že obránci nashromáždili větší síly na omezeném prostoru a anihiloval by je leteckými údery a dělostřelectvem.

Islamisté by si ale na Vaubanových bastionech měli vylámat zuby. Namísto děl, jimiž by byla taková pevnost vyzbrojená v době Ludvíka XIV, se francouzské síly budou bránit nejspíše s kulomety, jako je například belgický FN MAG, a granátomety, jako je Heckler & Koch GMG.

Titulní foto: Juan Carlos Gil, CC BY-SA 3.0 es