Rentgenová observatoř Chandra vystopovala nový typ ohrožení planet supernovou

Když poblíž obyvatelné planety exploduje supernova, může to mít dramatický dopad na její prostředí i organismy, pokud se tam nějaké vyskytují. Jde o nesmírně energetické exploze, které ovlivní vesmír do nemalé vzdálenosti.

Výzkum následků supernovy se doposud soustředil na poškození atmosféry, které mohou vyvolat ionizující fotony, co dorazí na dotyčnou planetu během dnů či týdnů po samotném obrazu exploze, anebo vysokoenergetické kosmické záření, které přiletí z místa exploze po desítkách tisíc let.

Americký astronom Brian Fields z University of Illinois Urbana-Champaign s týmem kolegů odhalil nový typ hrozby, kterou představují supernovy pro planety jako je Země. Jde o intenzivní rentgenové záření, které může v některých případech ovlivnit planety v okolním vesmíru až do vzdálenosti mnoha desítek světelných let.

Tato hrozba pro obyvatelné planety se objeví, když materiál exploze supernovy zasáhne hustý plyn v okolí vybuchlé hvězdy. Pokud k tomu dojde, vznikne vlna rentgenového záření, která zasáhne případnou planetu měsíce až roky po samotné explozi. Nešťastnou planetu pak může trýznit i celá desetiletí, což by mělo zásadní vliv na její organismy, kdyby byla obydlená.

Co rentgenové záření planetě udělá?

Fieldsův tým k tomu dospěl díky pozorováním celkem 31 supernov v rentgenové oblasti spektra. Většina z pozorování pocházela od vesmírné rentgenové observatoře Chandra, zbytek od vesmírných observatoří Swift, NuSTAR a XMM-Newton. Z jejich analýz vyplynulo, že planety může zaplavit devastující rentgenové záření až do vzdálenosti 160 světelných let od supernovy.



4 z 31 studovaných supernov

Co se stane, když rentgenové záření supernovy dorazí k planetě? Zlikviduje ozonovou vrstvu, což otevře povrch postižené planety pro ničivé UV záření. Na planetě by rovněž časem mohlo vzniknout velké množství oxidu dusičitého, který by způsobil „zhnědnutí“ celé planety a nepříznivě ovlivňoval „chemii“ planety.

Naše Sluneční soustava je v dnešní době zcela bezpečná, pokud jde o exploze supernov. Pro množství dalších planet Mléčné dráhy to ale neplatí. Nacházejí se v místech, kde v astronomicky dohledné době dojde k explozi supernovy, která tyto planety razantně ovlivní.